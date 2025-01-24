Yıl sonunda dolar ve altın ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram rakam verdi!

24 Ocak 2025 15:57 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:32

Amerika'da Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte, dünya ekonomisi de yeni bir sürece giriyor. Altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte doların da yükseleceği ön görülüyor. Konuyla ilgili Tgrthaber.com'a konuşan Ekonomist Muhammet Bayram; Trump'ın ekonomi alanında atacağı adımlar neticesinde, yıl sonuna doğru dolar 42 TL seviyesine gelecek. Altın ise en az enflasyon oranında artış gösterecek. Bu seviye enflasyon hedefimize de uygun bir seviye. ABD ile olan ilişkilerimiz de yeni dönemde olumlu yönde seyredecek.' İfadelerini kullandı. İşte detaylar...

ABD​'de başlayan ikinci Donald Trump dönemi dünya ekonomisini de etkilemeye başladı. Trump​'ın ekonomi alanında attığı adımlar sonrasında altın​ fiyatları yükselişe geçerken Türkiye​'nin yeni süreçten nasıl etkileneceği de merak konusu oldu. Kendi ve eşinin adına kripto para çıkartarak saatler içerisinde 500'den fazla kişiyi milyoner yapan Trump'ın, ekonomik anlamda Türkiye ile nasıl bir iş birliğine gideceği gündeme geldi.

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan ünlü Ekonomist Muhammet Bayram; Trump'ın ekonomi alanında atacağı adımlar neticesinde, yıl sonuna doğru dolar​ 42 TL seviyesine gelecek. Bu seviye enflasyon hedefimize uygun bir seviye.

ABD ile olan ilişkilerimiz de yeni dönemde olumlu yönde seyredecek.' İfadelerini kullandı. İşte röportajın detayları:

24 SAATTE 525 KİŞİ MİLYONER OLDU!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump seçim dönemindeyken bile piyasaları sallamayı başarmıştı. Seçildikten sonra da birçok farklı alanda gösterdiği yaklaşım tüm dünya ülkelerinde çok konuşulacağa benziyor.

Trump‘ın kendi ülkesindeki Merkez Bankasında rezerv olarak kripto varlıkları koyacağı açıklaması sonrasında, oğlu ve Elon Musk‘ın da kripto sever yaklaşımları, son olarak da kendi adıyla çıkan ve hatta eşinin adı üzerinden çıkacak olan Coin ile 24 saatte 525 kişi dolar milyoneri oldu.

ALTIN FİYATLARI ENFLASYON KADAR ARTACAK!

Altın fiyatları 2024 yılında FED'in faiz indirimine gidecek olma söylentisi ile birlikte rekor kırdı. Ancak 2025 yılında FED’in dört defa değil de iki defa faiz indirecek olması sebebiyle, altın fiyatları istenilen yükselişi göstermeyecek olsa da en az enflasyon oranı kadar artacaktır.

Bu dönemde Trump‘ın Amerikan dolarını ve Amerika’yı güçlendirme politikasından kaynaklı Kanada, Grönland, Panama ve Meksika Körfezi’nin Amerikalaşmasıyla birlikte dolar değer kazanmaya devam edecektir.

Altın fiyatları da 2025 yılında artmasının ve daha da artacak olmasının sebebi; Donald Trump'ın ekonomik yaptırım karaları oldu. Özellikle de BRICS ülkeleri ve Çin'e getireceği kotalar, en güvenli liman olan altına talebi arttırdı ve fiyatların yükselmesine sebep oldu.

DOLAR YIL SONUNDA 42 TL OLACAK!

Doların bu sene sonu itibarıyla 42 TL seviyesinde olacağını düşünüyorum. Bu seviye enflasyon hedefimizle de uyumlu olacaktır.

ABD'de başlayan yeni sürecin Türkiye ekonomisine yansıması ise tüccar kişiliği olan Trump‘ın Çin hegemonyasını kırmak, Rusya’yı daha fazla büyütmemek, Suudi Arabistan’daki Amerikan hakimiyetini kullanarak ve burada Orta Doğu ülkelerinde Türk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rüzgârını arkasına alarak ticareti genişletmek tarafında olacaktır.

Bu nedenle Amerika’yla olan ilişkilerin artacağı ve ticari olarak da bize yarar sağlayacağını düşünüyorum.