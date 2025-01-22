Financial Times Başyazarı Wolf'tan Türkiye için dikkat çeken sözler! Bakan Şimşek'i övdü

22 Ocak 2025 14:51 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:53

Financial Times başyazarı Martin Wolf'tan Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken tespitler geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçmişteki ekonomik hataları terse çevirdiğini belirten Wolf, Türkiye'nin büyük potansiyeli olduğunu belirtti.

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Türkiye​'nin son dönemde uyguladığı sıkı ve istikrarlı ekonomik politikalar, uluslararası finans çevrelerinde dikkat çekmeye devam ediyor. Financial Times Başyazarı Martin Wolf, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre​'de Türkiye ekonomisini değerlendirirken Türk ekonomisinin direksiyonunu elinde tutan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​'e de övgüler yağdırdı.

"TÜRKİYE İÇİN İYİMSERİM"

Şimşek'in ortodoks politikalar izleyerek önceki ciddi ekonomik hataları düzelttiğini ifade eden Wolf, "Sayın Mehmet Şimşek bazı ciddi hataları tersine çevirdi. Enflasyon patlamıştı, faizler düşük tutulmuştu. Nispeten daha ortodoks bir ekonomi politikası çerçevesi izliyor. Her zaman Türkiye'nin geleceği konusunda iyimserim. İyi yönetilirse çok ciddi bir potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

"TRUMP ÖNGÖRÜLEMEZ BİRİ"

CNBC-e'ye konuşan Wolf, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın geri dönüşünün uluslararası ekonomiye etkilerine de değindi. Trump’ın öngörülemez bir lider olduğunu belirten Wolf, "Trump, savaşı durduracağını duyurabilir ama yapabilir mi bilmiyoruz. Putin savaşı durdurursa savaş durur, ancak Putin savaşmaya devam ettikçe Ukraynalılar da savaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"TİCARET SAVAŞI" UYARISI

Wolf ayrıca, Avrupa’nın Trump gibi bir lider karşısında zorlanacağını ifade ederek şunları söyledi: "Ticaret savaşı gibi riskler var. Avrupa Trump’a hiçbir zaman hazır olamaz, ABD bile hazır değil. Avrupa’nın büyük bir iç pazarı var, bu yüzden hayatta kalır ama zorlanır."