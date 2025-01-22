Türkiye yeniden F35 programına dahil edilecek mi? Türk-Amerikan ilişkilerinde YPG detayı

22 Ocak 2025 14:57 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:57

Amerika'da ikinci Trump dönemi resmen başladı. Bıden döneminde Türk-Amerikan ilişkileri oldukça negatif yönde ilerlerken, Donald Trump'ın henüz iş başına gelmeden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı olumlu konuşmalar, ABD ile olan ilişkilerimizin yeniden düzelmesi yönünde atılan adımlar olarak değerlendirildi. Savunma Sanayii alanında her iki ülkenin yeniden iş birliği yapması için YPG terör örgütü detayını anlatan uzman isim Yeliz Albayrak, Türk-Amerikan ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine dair detayları Tgrthaber.com'a anlattı.

Donald Trump'tan 'tarihin en büyüğü' olacak proje! Yapay zeka sektörü bunu konuşuyor

Donald Trump'tan 'tarihin en büyüğü' olacak proje! Yapay zeka sektörü bunu konuşuyor

Amerika'da ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı. Yapılan seçimlerden galip çıkan Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye​ hakkında yaptığı olumlu konuşmalar, Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden normale dönmesi yönünde adımlar atılacağı yönünde değerlendirildi. Joe Biden döneminde yapılmayan diplomatik görüşmeler, yeni dönemde 'Lider diplomasisi' adı altında Erdoğan-Trump görüşmeleri gerçekleşecek.

Savunma Sanayii alanında Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizin çözülmesi de masanın en kritik konularından bir tanesi.

Türkiye ile ABD arasında yeni dönemde nasıl gelişmeler yaşanacağına dair Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e açıklamalar yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Yeliz Albayrak; 'ABD-Türkiye ilişkilerinin en belirleyici unsuru YPG olacak. Zira Türkiye'ye tehdit olan bu terör örgütüne ABD'den yardım gitmeye devam ederse müttefiklik bağlamında bir gelişme olmayacaktır. Türkiye'nin ilk şartı YPG'ye giden desteklerin kesilmesi yönünde olacak.' İfadelerini kullandı. İşte röportajın detayları:

YPG'YE DESTEK KESİLİRSE İLİŞKİLER DÜZELİR!

ABD'nin terör örgütü YPG'ye vermiş olduğu desteğin devam etmesi halinde ilişkilerin normale dönmesinin zor olduğunu belirten Albayrak şöyle devam etti;

ABD ilk kez bir NATO ülkesine CAATSA (ABD'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası) yaptırımlarını uyguladı. Başından beri dahil olduğumuz F35 savaş uçağı programından çıkarıldık.

Savunma Sanayii alanında bir iş birliği yapacaksak eğer CAATSA yaptırımlarının kalkması gerekiyor. Öte yandan Türkiye'nin en önemli gündem maddesi YPG'ye yapılan silah ve para desteğinin kesilme konusu.

Zira müttefik olarak hareket etmemiz için, Türkiye'ye tehdit unsuru olan terör örgütlerine karşı ortak hareket edilmesi istenecek.

"TRUMP ORTA DOĞU'DAN ÇEKİLMEK İSTİYOR!"

Donald Trump'ın yeni döneminde attığı ve atacağı adımlara bakacak olursak, ekonomik anlamda da ABD'yi zora sokacak işlerden uzaklaşmak istiyor.

Ekonominin dışında da iç siyasette yaşanan sorunlara odaklanmak adına Orta Doğu'da bulunan askerlerini çekecektir. Sadece Orta Doğu'da değil Rusya-Ukrayna savaşında da ABD kendini geri çekecek. Trump'ın göreve gelir gelmez imzaladığı konulara bakarsak da Meksika ve Panama ile ilgili problemleri çözmek istediğini, Çin'le yapmak istediği ekonomik iş birliklerini de düşünürsek, Orta Doğu'nun barış içerisinde olmasını isteyecektir.

TÜRKİYE OLMADAN DÜZEN KURULAMAZ!

ABD Orta Doğu'da barış sağlayıp yeni bir süreç geliştirmek istiyorsa sahanın gerçekliklerini kabul etmek zorunda. Sahada en önemli faktör tabi ki Türkiye.

Eğer ABD, Suriye'de veya Orta Doğu’da yeni bir yapılanma içerisine gidecekse müttefikliği terör örgütleriyle değil, Türkiye ile yapmak durumunda kalacak. YPG'ye olan yardımlar kesildiğinde, Türkiye ile Amerika​ arasında yeni bir sürece girilmiş olacak.

Yeni sürecin ilk adımları ise ortak yapılacak Savunma Sanayii projeleri olabilir. Bu durumda Türkiye'nin yeniden F35 programına dahil edilebileceği de konuşulanlar arasında.