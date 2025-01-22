Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor! Terörle mücadele ve Suriye'de yeni dönem masada

22 Ocak 2025 09:29 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:34

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Saat 16.00'da başlayacak olan toplantıda, terörle mücadele, Suriye’deki yeni dönem, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes, Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Toplantının bugün saat 16.00'da başlaması planlanıyor.

Toplantıda devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi bekleniyor.

KIRMIZI İTAP DA GÜNDEMDE OLACAK

Kırmızı Kitap şeklinde bilinen belgenin güncellenmesine için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde aralık ayının başında bir toplantı yapılmıştı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda, yapılması planlanan düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Belgeye son şekli ilk MGK toplantısında veriliyor.

Yılın ilk MGK’sında Kırmızı Kitap’ın yanı sıra terörle mücadele, Suriye’deki yeni dönem, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes, Doğu Akdeniz, Rusya-Ukrayna savaşı gibi güncel bölgesel ve küresel konuların da ele alınması bekleniyor.