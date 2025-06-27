Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 27 Haziran 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar 39,8758 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 27 Haziran 2025 döviz kurları...