Dolar ve euro'da yükseliş! İşte 27 Haziran 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar 39,8758 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 27 Haziran 2025 döviz kurları...
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler döviz kurlarını üzerinde etkili oluyor. Euro ve sterlin dolar karşısında son 3,5 yılın rekorunu kırdı.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,8758 liradan, euro 46,7219 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 27 Haziran 2025 güncel döviz kurları...
Alış 39,7956
Satış 39,8758
Alış 46,5349
Satış 46,7219
Alış 54,6753
Satış 54,8409