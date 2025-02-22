Dolar yükseldi, euro düştü! İşte 22 Şubat 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

İstanbul
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 22 Şubat 2025 döviz kurları...
Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 36,4592 liradan, euro 38,1983 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 22 Şubat 2025 güncel döviz kurları...
Alış 36,4087
Satış 36,4592
Alış 38,1115
Satış 38,1983
Alış 45,9353
Satış 46,1445