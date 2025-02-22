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Ekonomi
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 | Bengül Büyükhan

Dolar yükseldi, euro düştü! İşte 22 Şubat 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 22 Şubat 2025 döviz kurları...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 07:31
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 07:31

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4592 liradan, euro 38,1983 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 22 Şubat 2025 güncel döviz kurları...

22 ŞUBAT 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 36,4087

Satış 36,4592

22 ŞUBAT 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 38,1115

Satış 38,1983

22 ŞUBAT 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 45,9353

Satış 46,1445

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Sıkça Sorulan Sorular

DOLAR 2025 YIL SONU TAHMİNİ NE KADAR?
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi şubat ayında 42,89 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, şubat anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti.
ETİKETLER
#Döviz
#Güncel Döviz Fiyatları
#Dolar/tl
#Ekonomi
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