Dolar yükseldi, euro düştü! İşte 22 Şubat 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 22 Şubat 2025 döviz kurları...