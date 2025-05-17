Dolar yükseldi, euro ne kadar oldu? İşte 17 Mayıs 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 17 Mayıs 2025 döviz kurları...
Küresel piyasalarda FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında para politikaları stratejilerindeki belirsizlikleri işaret etmesiyle karışık bir seyir izleniyor. ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin durulmasıyla dolar yükselişe geçti.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,8951 liradan, euro 43,4533 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 17 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,8089
Satış 38,8951
Alış 43,2885
Satış 43,4533
Alış 51,5479
Satış 51,6683