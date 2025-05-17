Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 17 Mayıs 2025 altın fiyatları

Hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftayı hafif yükselişle kapattı. Gram altın 4 bin lira sınırında işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası hareketlilik yaşandı. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 945 bin lira, en yüksek 4 milyon 70 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,5 artışla 4 milyon 54 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.001,33 TL'den, çeyrek altın ise 6.739,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.999,77

Satış 4.001,33

17 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.654,00

Satış 6.739,00

17 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.308,00

Satış 13.478,00

17 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.535,00

Satış 26.832,00

17 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.202,00

Satış 3.203,06