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 | İrem Çınar

Dolarda işler yolunda gitmiyor

Trump’ın tarifelerle ilgili belirsiz politikaları ve dev vergi paketi doları üç yılın en düşük seviyesine çekti. Gözler 9 Temmuz’a çevrildi.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 15:30

ABD Başkanı Donald ’ın ticaret savaşlarını yeniden alevlendiren tarifeleri ve 3,4 trilyon dolarlık dev paketi, yılın ilk yarısında üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Euro ve İngiliz sterlini karşısında değer kaybeden dolar, son üç yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Trump’ın "Bir, Büyük, Güzel Yasa" olarak tanımladığı vergi indirimi paketi, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden geçti. Bu dev paketle birlikte ülkenin 36,2 trilyon dolarlık mevcut borcuna yeni yüklerin ekleneceği öngörülüyor. Trump’ın yasayı cuma günü onaylaması bekleniyor.

Dolarda işler yolunda gitmiyor

BELİRSİZLİK DOLARI VURDU

ABD’nin, diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları yapmadığı takdirde 9 Temmuz’dan itibaren yeni gümrük tarifeleri uygulayacağını açıklaması küresel piyasaları tedirgin etti. Trump’ın bu tarifelere dair resmi mektupları bugün göndereceğini duyurması, “ülke bazlı ticaret anlaşmaları yapılacak” yönündeki önceki açıklamalarıyla çelişti.

Bu belirsizlik ortamında dolar, cuma günü Euro ve Japon yeni karşısında önceki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar endeksi (DXY), yüzde 0,1 düşüşle 96,93 seviyesine gerilerken, haftalık bazda üst üste ikinci düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Dolarda işler yolunda gitmiyor

“MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” ENDİŞESİ

Piyasaların gündeminde sadece ticaret politikaları yok. Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, Trump’ın vergi paketinin “mali sürdürülebilirlik ve tahvil piyasası istikrarı” açısından soru işaretleri doğurduğunu söylüyor. Ancak istihdam verilerinin güçlü seyretmesi ve yeni ticaret anlaşmalarına dair umutlar, şimdilik yatırımcıları rahatlattı.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri, ’in faiz indirimine gitmesini öteleyebileceği beklentisini doğurdu. Bu da dolara kısa süreli bir destek sağladı. Ancak genel tabloda doların yönü aşağı.

EURO VE YEN GÜÇLENİYOR

Cuma günü euro, dolara karşı yüzde 0,2 değer kazanarak 1,1775 seviyesine çıktı. Haftalık bazda ise yüzde 0,5’lik bir artış var. Japon yeni de dolar karşısında yüzde 0,4 değerlenerek 144,40’a yükseldi.

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#fed
#dolar
#dolar
#trump
#vergi indirimi
#Ticaret Savaşı
#Ekonomi
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