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 | İrem Çınar

Kamu işçisine zam pazarlığında son viraj: Gözler haftaya çevrildi!

600 bin kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde son viraja girildi. İşverenin bu hafta sunması beklenen 3. teklif için henüz sendikalara davet gönderilmedi. Yeni teklifin gelecek hafta paylaşılması öngörülürken, işçi tarafı da aynı hafta eylemlerine devam edecek.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 13:49

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, üniversiteler, bakanlıklar ve hastaneler gibi stratejik kurumlarda görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği süreci devam ediyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen görüşmelerde, işveren tarafı adına masada bulunan Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), 3. teklifi kamuoyuyla paylaşacak.

Kamu işçisinin merakla beklediği zam görüşmelerinde süreç uzadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, zam pazarlığında son teklifin bu hafta içinde sendikalara sunulacağını belirtmiş ve "İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum"ifadelerini kullanmıştı. Ancak beklentilerin aksine süreç bu hafta sonuçlanmadı.

Kamu işçisine zam pazarlığında son viraj: Gözler haftaya çevrildi!

SON TEKLİF HAFTAYA KALDI

Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, ve işverenin sunacağı üçüncü teklif önümüzdeki haftaya ertelendi. Beşinci toplantı için tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede işverenin "son teklifini" sunması öngörülüyor.

Kamu işçisine zam pazarlığında son viraj: Gözler haftaya çevrildi!

600 BİN KAMU İŞÇİSİ ZAMMI BEKLİYOR

13 Haziran’da sunulan ilk teklifin ardından, 27 Haziran’da ikinci teklif işçi tarafına iletildi. Bu teklif, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı içinse yüzde 10 zam içeriyordu. Ancak TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından temsil edilen işçi tarafı, bu oranların beklentilerin altında kaldığını belirtti.

Kamu işçilerinin gözü kulağı şimdi, işverenin gelecek hafta sunacağı son teklifte.

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