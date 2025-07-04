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 | İrem Çınar

Asgari ücrete ara zam gelir mi? SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar netleşti. Gözler şimdi, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ara zam ihtimaline çevrildi. Asgari ücrette ara zam yapılacağına dair beklentiler, kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. SGK Uzmanı Murat Bal, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 09:34

2025 Temmuz itibarıyla memur maaşlarına yüzde 15,57, emekli aylıklarına ise yüzde 16,67 oranında yapılmasıyla birlikte kamuoyunun dikkatleri yeniden asgari ücrete çevrildi. Özel sektör çalışanlarının yakından takip ettiği asgari ücretin, yılın ikinci yarısında artış gösterip göstermeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Asgari ücrete ara zam gelir mi? SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM BEKLENTİSİ

Yıl başında yüzde 30 oranında artırılarak 17.002 TL'den 22.104 TL’ye yükseltilen net asgari ücretin temmuz ayında bir kez daha güncellenip güncellenmeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı değerlendirmelerde, enflasyonda düşüş eğiliminin sürdüğünü vurgulayarak olağanüstü bir gelişme yaşanmadıkça yapılmasının gündemde olmadığını dile getirmişti. Aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da şu aşamada ara zam planı bulunmadığı belirtiliyor.

Asgari ücrete ara zam gelir mi? SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Habertürk ekranlarında asgari ücretle ilgili konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Haziran verileri sonrası değerlendirme yapacağız” açıklamasını hatırlattı. Ancak son iki aylık verilerinin düşük geldiğine dikkat çeken Bal, mevcut durumda asgari ücrete ara zam yapılmasını beklemediğini söyledi.

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#Ekonomi
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