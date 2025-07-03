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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Memur ve emekli maaş zammının ardından gözler ara zamma çevrildi

TÜİK’in hazira ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Temmuz 2025’te memur maaşlarına yüzde 15,57, emekli aylıklarına ise yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Emekli ve memur maaş zamlarının ardından şimdi tüm dikkatler özel sektör çalışanları ve asgari ücretlilere çevrildi. Asgari ücrette ara zam yapılacağına dair beklentiler, kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte detaylar…

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 13:58

2025 Temmuz itibarıyla memur maaşlarına yüzde 15,57, emekli aylıklarına ise yüzde 16,67 oranında zam yapılmasının ardından gözler, özel sektör çalışanlarının da yakından takip ettiği asgari ücrete çevrildi. Yılın ikinci yarısına girerken milyonlarca çalışan, asgari ücrette yapılır mı sorusunun cevabını arıyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

2025’in başında yüzde 30 oranında artırılarak 17.002 TL’den 22.104 TL’ye çıkarılan asgari ücretin temmuz ayında yeniden zam alıp almayacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamalarda, enflasyonda düşüş eğiliminin devam ettiğini belirterek, olağanüstü bir durum yaşanmadıkça ara zam yapılmasının planlanmadığını ifade etmişti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın da şimdilik ara zam hazırlığında olmadığı öğrenildi.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Memur ve emekli maaş zammının ardından gözler ara zamma çevrildi

ENFLASYON RAKAMLARI NE İFADE EDİYOR?

Yılın ilk yarısında oranlarında kademeli bir gerileme yaşandı. Ocak ayında yüzde 5,03 olan enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,53’e kadar düştü. Haziran için de yaklaşık yüzde 1,77 civarında bir oran bekleniyor. Bu olumlu sürecin devam etmesi durumunda, hükümetin ara zam konusunda yeniden değerlendirme yapma ihtimali güçlenebilir.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Memur ve emekli maaş zammının ardından gözler ara zamma çevrildi

OLASI ZAM SEÇENEKLERİ

Resmi bir ara zam çalışması bulunmamasına rağmen, kamuoyunda farklı senaryolar konuşuluyor. Mevcut üzerinden yapılan hesaplamalar şöyle:

  • %20 artış ile 26.524 TL
  • %25 artış ile 27.630 TL
  • %30 artış ile 28.735 TL
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Memur ve emekli maaş zammının ardından gözler ara zamma çevrildi

SON KARAR EKONOMİ YÖNETİMİNDE

Asgari ücretin ara zamla yeniden belirlenip belirlenmeyeceği önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve kamu taleplerine göre şekillenecek. Şu an için resmi bir karar bulunmasa da milyonlarca çalışan ve işveren gelişmeleri yakından takip ediyor.

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