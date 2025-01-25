Dolardaki düşüş altına yaradı

25 Ocak 2025 11:38 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:43

ABD Başkanı Trump’ın ekonomi politikaları altın piyasasını hareketlendirdi. Enflasyon baskıları ve jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıları altına yönlendirirken, fiyatlar yeni rekorlara göz kırpıyor.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Ocak 2025 altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Ocak 2025 altın fiyatları

ABD​ Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikaları, altın piyasasını yeniden hareketlendirdi. Trump'ın ticaret ve ekonomi hamleleri, yatırımcıların altına olan ilgisini artırarak fiyatların yükselmesine zemin hazırlıyor. Özellikle enflasyonu tetikleyebilecek politikalar, altını güvenli bir liman haline getiriyor.





Trump’ın göreve geldiği dönemde uygulamaya koyduğu agresif ekonomi adımları, ticaret tarifeleri, göçmen reformları ve uluslararası anlaşmalardan çekilme gibi radikal kararları içeriyor. Bu politikaların, finans piyasalarında ciddi etkiler oluşturduğu ve yatırımcıların enflasyona karşı korunma arayışını hızlandırdığı gözlemleniyor.

Gümrük Tarifeleri ve Enflasyonun Etkisi

Trump’ın Kanada ve Meksika gibi ülkelerden yapılan ithalata %25, Çin’den yapılan ithalata ise %10 oranında gümrük tarifesi getirme planı, altın​ fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi. Alman Deutsche Bank, bu politikaların ABD'de enflasyonu 2025 yılı sonuna kadar %3,7’ye çıkarabileceğini öngörüyor. Bu da Aralık 2024'teki %2,9’luk seviyeden tam %1,2’lik bir artış anlamına geliyor.

Yatırımcıların Altına Yönelimi Artıyor

Goldman Sachs’a göre, artan enflasyon​ ve yükselen ithalat maliyetleri, yatırımcıların altına olan talebini daha da artırabilir. Altın, tarihten bu yana enflasyona karşı en güvenli yatırım araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Yükselen fiyatlar karşısında bireyler ve kurumlar, servetlerini korumak için altına yöneliyor.

Zayıflayan Dolar ve Altının Rolü

Trump'ın uyguladığı vergi indirimleri ve düzenleme serbestlikleri, ekonomik aktiviteyi desteklemeyi hedefliyor. Ancak bu adımlar, ABD’nin milli borcunu ve bütçe açığını artırıyor. Bu durum, doların zayıflamasına yol açarak altını daha cazip bir yatırım aracı haline getiriyor.

Jeopolitik Gelişmeler ve Güvenli Liman Arayışı

Trump’ın sert dış politika adımları ve dünya genelinde oluşturduğu piyasa gerilimleri, altının güvenli liman özelliğini öne çıkarıyor. Yatırımcılar, enflasyon baskıları ile Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) olası müdahalelerini yakından takip ediyor.

Bugün itibarıyla, altın vadeli işlemleri ons başına 2.777,40 dolar seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda 15,30 dolarlık bir artış kaydeden altın, 2.794,80 dolarlık gün içi en yüksek seviyesini gördü. Rekor seviye olan 2.826,20 dolara ise sadece 30 dolarlık bir mesafe kaldı. Bu zirve, en son 31 Ekim 2024’te görülmüştü.

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Sürecek Mi?

Yatırımcılar, enflasyonun seyri ve Fed’in faiz politikalarını dikkate alarak altındaki yükselişi yakından izliyor. Uzmanlar, altının önümüzdeki dönemde daha fazla talep göreceğini ve fiyatların yeni rekorlara ulaşabileceğini belirtiyor. Başkan Trump’ın ekonomi politikalarının etkisiyle altın piyasasında hareketliliğin devam edeceği öngörülüyor.