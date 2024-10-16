Doların dengesi değişti: Trump gelirse dolar uçabilir

16 Ekim 2024 15:07 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:07

Küresel piyasalarda altın fiyatlarından sonra en çok takip edilen para birimi dolar hareketliliğini sürdürüyor. ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın başkan olması durumunda doların dengesinin değişeceği ön görülüyor. İşte detaylar...

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Morgan Stanley'den Türkiye için faiz ve dolar/TL tahmini!

Morgan Stanley'den Türkiye için faiz ve dolar/TL tahmini!

ABD başkanlık seçimlerinin yaklaştığı bu dönemde, dolar​ küresel piyasalarda gücünü korumaya devam ediyor. Piyasalar, siyasi gelişmelerin ve ekonomik beklentilerin etkisiyle dalgalanırken, doların performansı tüm dünyada yakından takip ediliyor.

SEÇİMLERİN DOLARA ETKİSİ BÜYÜK OLACAK

ING analistlerinden Francesco Pesole, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin doları daha da güçlendirebileceğini söylüyor. Özellikle Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda, gümrük vergilerinin artırılacağı beklentisi, doların değer kazanmasına yol açabilir. Bu tür politik hamleler, küresel ticaret dengelerini değiştirebilir ve doların diğer para birimleri karşısında daha da güçlenmesine neden olabilir.

FAİZ KARARI DOLARI ETKİLEDİ

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranlarını kademeli olarak düşürme beklentisi de doların gücünü korumasında önemli bir rol oynuyor. Son iki ayda dolar, küresel piyasalarda güçlü bir seyir izleyerek, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü para birimi haline geldi.

EURO VE STERLİN ZAYIFLADI

Doların gücünü artırdığı bu dönemde, diğer para birimleri ise zayıflama eğiliminde. Euro, dolar karşısında 2 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 1,0883 dolara düştü. İngiliz Sterlini ise 1,30 dolar seviyesinin altına inerek yüzde 0,65 oranında değer kaybetti ve 1,2988 dolara kadar geriledi.

Dolar, Japon yeni karşısında da değer kazanarak yüzde 0,1’lik artışla 149,345 seviyesine çıktı ve 1 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

DOLAR/TL HAREKETLİLİĞİ

Türkiye’de ise dolar/TL kuru, dünkü kapanışta yüzde 0,2 oranında gerileyerek 34,21 seviyesinde günü tamamladı. Bugün ise kur, 34,23 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Piyasalarda, ABD seçimlerinin ve FED’in faiz kararlarının Türkiye’deki döviz kurları üzerinde de etkili olması bekleniyor.