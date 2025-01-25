Doların verdiği sinyali açıkladı! İslam Memiş'ten ters köşe senaryosu: "Kısa sürede açıklayacağım"

25 Ocak 2025 11:34 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:37

Piyasalar gerilirken İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi. Gram altın, ons altın, gümüş, enflasyon ve faiz beklentilerini paylaşan finans analisti İslam Memiş, dolar endeksi için önemli sinyaller aldığını belirterek "Kısa sürede açıklayacağım" dedi. Deneyimli uzman petrol ve bitcoin beklentilerini de paylaştı.

Altın, gümüş, dolar​, euro, sterlin, bitcoin, borsa ve brent petrol gibi önemli yatırım araçları hakkında isabetli yorumlarıyla tanınan İslam Memiş​'ten yeni uyarılar geldi. "Piyasaları ters köşe yapmak için dolar endeksini 112'yi son bir kez gösterecekler" diyen Memiş, diğer varlıkların 2025 yılında nasıl pozisyon alacaklarını yorumladı.

YÜZDE 30 ENFLASYON​ YÜZDE 30 FAİZ BEKLENTİSİ

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Merkez Bankası 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 45'e kadar geriletti. Ekonomi yönetiminin istediği gibi gidiyor her şey ve artık toplumun, kamuoyunun gözü enflasyon oranlarında.

Ekonomi yönetiminin belirlemiş olduğu yüzde 30'un aşağısındaki enflasyon muhtemelen yüzde 27 - yüzde 28 civarına tekabül ediyor. Bu seviyeden yıllık bazlı bir enflasyon kapanışı yapacağız mı, kişisel öngörüm enflasyon tarafında TÜİK verilerinde aşağı yönlü bir trend tekrar devam edecek. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıllık bazda politika faizini yüzde 30'a kadar getirecek. Bu sefer karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Yüzde 30 politika faizi yüzde 30 enflasyon gibi rakamlar karşımıza çıkıyor ve resmi rakamlar karşısında bu verilerin olasılıkları şu andaki ve bugünkü ekonomik koşullarda güçlü olduğunu söyleyebilirim.

FAİZ İNERSE DOLAR TARAFINDA BİR ATAK OLUR MU?

Döviz kurları tekrar yükselecek mi, diye bir beklenti de vardı. Bu beklenti boşa çıktı. Dolar kuru 35 lira 63 kuruş seviyesinde. 35 lira 70 kuruş seviyesinin üzerindeydi. Burada da yine yatay ve baskılanan bir süreç karşımızda durmaya devam ediyor. Euro-Dolar paritesi 1.041 seviyesinde burada güçlü duruş devam ediyor ve yine euro dolar paritesinde bu yılla alakalı 1.08 seviyesi ile alakalı yine beklentimiz devam ediyor.

DOLARDAN GELEN TERS KÖŞE SİNYAL

Muhtemelen dolar endeksinde 112 seviyesini gösterecekler. Öyle bir şüphe duydum. Piyasaları ters köşe yapmak için dolar endeksini 112'yi son bir kez gösterecekler, diye bir şeyler seziyorum. Bu çalışmam bitince de buradan size açıklayacağım. Dolar endeksi 112 olursa diğer enstrümanlar hangi seviyeye kadar dolar karşısındaki geriler bunun yorumlarımı gönül rahatlığıyla size yapmış olacağım.

EURO TL ALIM FIRSATI VERDİ

Bu ne demek oluyor? Yine Euro TL kurunda da ben alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. 37 lira seviyesinin altındaydı ve bir iki hafta 37 lira seviyesinin altına sarkmıştı. Tekrar 37 lira seviyesinin üzerine yükseldi.

Euro ile ticaret yapan, euroya ihtiyacı olan nakide ihtiyacı olan arkadaşlarımızı sık sık uyarıyorum. Döviz bir yatırım aracı değildir ama dolar ve euro ile işlem yapan veya ihtiyacı olan veya ticaret yapan arkadaşlarımızın alım yönünde kararlarının olması daha mantıklı olacağını da sık sık açıkladım.

ONS ALTIN İÇİN PANİK YAPMAYIN

Ons altın tarafında korkmayın, panik yapmayın. 2720 dolar benim için kırmızı çizgi. Üzerindeki kapanışlar 2760 - 2780 dolar seviyesi ama panik yapmayın ters köşe olursunuz. Benim öngörüm 2.600 dolar seviyesi bu öngörüm de bir değişiklik olmadığını söylüyorum. Ons altın ve ons gümüşte düşüş beklentimiz devam ediyor.

2720 dolar seviyesinin üzerinde 40 dolarlık bir atak geldi 2760 dolar seviyesine kadar yükseldi. Olabilir. Sonuç? 2760 dolardan sattın mı, hayır. Ana trende bakmak lazım ki o yüzden 30 dolarlık 40 dolarlık 50 dolarlık hareketlere bakmıyor. Ana Trend olarak 2.600 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum.

GRAM ALTIN FİYATINDA SERT DÜŞÜŞLER BEKLEMEYİN

Gram altın TL fiyatında yine yukarı yönlü hareketler gördük. Gram altın TL fiyatı 3165 lira seviyesine kadar yükselmişti ve aralık ayından

bugüne kadar onlarca kez tekrar ettim. Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. 20225 yılında ayrı yollarda devam edecekler. Gram altın tarafında o kadar sert düşüşler beklemeyin.

ELİNDE GRAM OLANLAR BEKLESİN

Elinde gram olanlar beklesin çünkü her ay yeni bir zirve göreceğiz. Temmuz ayına kadar 3500 lira, temmuzdan sonra 4000 ve 4500 lira seviyesinin üzerindeki rakamları beklemeye devam devam ediyoruz.

3500 seviyesi temmuzdan önce de gelecek. Yani ben çok köpürtmüyorum olayı da yine de hedef koyalım kendimize 3500-4000 böyle

kademeli bir hedef koyalım. Dolayısıyla nakide ihtiyacın yoksa kenarda altını bekletmeye devam et ama nakide ihtiyacın varsa o zaman bu yükselişleri bir fırsat olarak değerlendir sat. Ev mi alacaksın, araba mı alacaksın, farklı bir şeyde mi kullanacaksın işini gör ama elinde altın bulunduranlar için yıllık bazda bu yukarı yönlü hareketler devam edecek.

SİYASİ KISIR TARTIŞMALAR GÖRECEĞİZ

Çok belirsiz bir yıl var önümüzde. Neyin olacağı belli değil. Özellikle içeride 2025 yılı içerisinde ciddi siyasi kısır tartışmalar göreceğiz. Kripto para piyasasında ciddi manipülasyonlar göreceğiz, milleti bildiğin soyacaklar. Jeopolitik gerilimler tarafında Rusya-Ukrayna tarafında bir barış olacak ama tekrar bu nerede başlayacak dijital savaşlarda mı, yapay zekada mı, bilemiyoruz. O yüzden elinizdeki varlıklara sahip çıkmaya devam edin.

GÜMÜŞ, BİTCOİN VE PETROL BEKLENTİLERİ

Gümüşün ons fiyatı olarak orta ve uzun vadede 40 dolar ve üzerindeki rakamlarla alakalı beklentimiz devam ediyor. Gümüşün gram fiyatı 34 lira 61 kuruş seviyesinde. Yüzde 2 değer kaybetti. Ons gümüşten daha fazla değer kaybetti. Burada 34 lira destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim aşağıda 33 lira 80 kuruş destek seviyesi var.

Brent Petrol'ün varil fiyatı 85 dolar seviyesinde. Burada 77 dolar destek seviyesini yine beklemeye devam edeceğim. yukarıda 80 dolar direnci var, yine aşağı yönlü beklemeye devam edeceğim.

Bitcoin değer kaybetti.102 bin 374 dolar seviyesinde. Bir bakıyorsunuz 99 bin 500 bir bakıyorsunuz 109 bin 500. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. Manipülasyon piyasası oluşacak. Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımızın oldukça dikkat etmesi lazım. Bu yıl oldukça üzülebilir. Kaldıraçlı işlem yapmayın. Kısa vadeli işlem yapmayın. Çok fazla hayalperest olmayın. Bitcoin'i ben 100.000 dolar seviyesi üzerinde almam. 85.000 dolara gelirse al kardeşim hayırlı olsun, derim. Karşımda bir sürü enstrüman var. Bitcoinle para kazanılmıyor ama bir sürü enstrüman var. Ben bir maliyet hesabı yapım. 85.000 dolar seviyesinden alırım 120.000 dolar seviyesinden satarım, aldığım seviyede belli sattığım seviye de belli. Keyfime bakarım. Kendine belli bir bant aralığı belirlemeden, her gün ekrana bakarak düştü mü, yükseldi mi diye böyle bir hayat olmaz arkadaşlar.

Önümüzde 11 ay var. Beklemek, sabretmek biraz daha piyasaları mantıklı bir şekilde okumak bence daha isabetli bir karar olacak."