Dolar/TL için nisan ayından beri ilk! Döviz alacaklar dikkat: Kapalıçarşı-piyasa makası açıldı

22 Ağustos 2024 11:58 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 12:05

Türkiye’deki döviz talebine yönelik göstergeleri ortaya koyan Kapalıçarşı ile bankalararası makas yeniden açıldı. Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gören makas fiyatı 22 kuruş oldu.

DOLAR/TL FİYAT MAKASI ARTTI

Bloomberg’te yer alan habere göre, 21 Ağustos itibariyle bankalararası piyasada Dolar/TL 33,88 seviyesinden kapandı. Aynı tarihte ise Kapalıçarşı’da dolar/TL fiyatı 34,10 lira olarak kaydedildi. Dolar/TL’nin iki fiyat arasındaki farkı 22 oldu.

Bu rakam nisan ayından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. 9 Nisan’da makas farkı 23 kuruş olarak kaydedildi. Merkez Bankası’nın verilerine bakıldığında son haftalarda döviz mevduatlarında artış dikkat çekiyor.

GOLDMAN’DAN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Son günlerde yabancı kurumların raporlarında bireysel döviz talebinin arttığına işaret ediliyor. Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, dolarizasyonun başlamasının “bozulan beklentilerin göstergesi” olduğuna işaret etti. Banka ilk faiz indiriminin ise eylül ayında başlamasını bekliyor.

Öte yandan Goldman Sachs, dolara yönelimin ivme kazanması ve enflasyonist baskılardaki artışın, faiz indirim döngüsünde gecikmeye yol açabileceğini ifade ediyor.

TL REEL OLARAK DEĞER KAZANDI

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, bu durumun “önemli bir trend değişikliği” olabileceğini ifade etti. Mart ayından bu yana, yerel para birimi varlıklarına ve yetkililerin Türk lirasını nispeten istikrarlı tutma becerisine olan güven arttı. Bu şekilde döviz mevduatları yaklaşık 24 milyar dolar düştü.

Türk lirası bu yıl dolara karşı yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti ve aylık kayıplar enflasyon oranının altında kaldığı için para birimi reel anlamda değer kazandı.