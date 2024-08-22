Esnek çalışma Kabine'nin gündeminde: Uzaktan çalışma geliyor! Kısa çalışma ödeneği de masada

22 Ağustos 2024 09:21 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:33

Teknolojinin gelişmesiyle beraber iş hayatına yönelik beklentiler de değişti. Pandemi döneminde başlayan esnek çalışma modelini için hükümetin yeni bir çalışma yapacağı öğrenildi. 4 farklı model kabine toplantısından masaya yatırılacak. Sadece çalışma modelleri değil, kısa çalışma ödeneği için de yeni bir düzenlemenin yapılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE MASADA

Hükümet İş Kanunu’ndan değişiklik yapmak için mesai yapmaya hazırlanıyor. Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, çalışma hayatına yönelik düzenlemelerle beraber kısa çalışma ödeneği de masada yer alacak.

4 FARKLI ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

İş Kanunu’nda yapılan değişiklik için 4 farklı model üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre yeni model için “Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli” olarak dört başlık var.

HER MESLEK GRUBUNU KAPSAMAYACAK

Yeni düzenleme ile İş Kanunu günümüz şartlarına göre yeniden şekillenecek. Esnek çalışma modeli her meslek grubunu kapsamayacak.

Modelin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

ÇALIŞMA GÜNLERİ KISALACAK MI?

5 gün olan çalışma günlerinin 4 güne indirilmesinin uzak bir ihtimal olduğu öğrenildi. Bununla beraber çalışma saatlerinin kısalabileceği ifade edildi. Çalışmanın temel amaçları gençlerin çalışma hayatına kazandırmak, yurt dışına gitme planlarını engellemek.

Kaynaklar, İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikle; “Özellikle ‘yapay zeka’ konusunda başarılı gençlerin Türkiye’de istihdam edilmesi ve onlara iş alanlarının açılmasının sağlanması amaçlanıyor. Yeni çağın gençleri daha çok oturdukları yerden çalışmayı tercih ediyorlar. Gençleri çalışma hayatına kazandırmak” ifadelerini kullandı.