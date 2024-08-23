Dolar/TL için şaşırtan tahmin! Alman bankadan enflasyon vurgusu: Dolar için hem tarih hem seviye verdi

23 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:04

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Ekonomi programı kapsamında alınan önlemlerle azalan döviz talebi yeniden yükselişe geçti. Bankalararası fiyat ile Kapalıçarşı fiyatları arasındaki makas açıldı. Dolar/TL kuru cuma günü 34 liradan işlem görüyor. Alman bankası Commerzbank ise yıl sonu için tahminlerini açıkladı.

MAKAS AÇILDI

Bloomberg’te yer alan habere göre, 21 Ağustos’ta bankalararası piyasada Dolar/TL 33,88 seviyesine gelirken Kapalıçarşı’da dolar/TL fiyatı 34,10 lira olarak kaydedildi. Böylelikle makas farkı 22 kuruş oldu.

Makas aralığı son olarak Nisan 2024’te 23 kuruş olarak kaydedildi.

DOLAR/TL’DE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Dolar kuru haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı piyasalarında 34 lira başladı. Bankalarda ise kur 33-34 lira bandında değişiyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi 37,28 lira.

ALMAN BANKALARDAN DOLAR/TL KURU BEKLENTİSİ

Alman merkezli banka Commerzbank yıl sonu dolar kuru için tahminlerini paylaştı. Banka, Türk Lirası’nın enflasyon beklentilerinin yükselmesiyle değer kaybedeceğini ifade etti.

Commerzbank döviz analisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketine işaret ederek, enflasyon beklentilerinin arttığını ifade etti.

Ghose, Türkiye'de enflasyonu kontrol altına almak için maliye politikasının uzun bir ekonomik gerilemeyi kabullenmesi gerektiğini anlattı.

Banka ekonomistlerinin tahminlerine göre dolar/TL kuru yıl sonuna kadar 35 lira olacak.

KKM HESAPLARIN ÇIKIŞ NASIL ETKİLEDİ?

Öte yandan İntegral Yatırım tarafından yayımlanan bültende KKM hesaplarından çıkışlara vurgu yapılarak şu ifadeleri kaydetti: İmalat PMI verileri hariç beklentilerin üstünde gelen küresel PMI verileri sonrası yukarı yönlü hareketine devam eden Dolar/TL, KKM hesaplarından yaşanan çıkışların dövize yarattığı talep sonucu da hareketinde momentum kaybı yaşamadı.

CDS 264 seviyesine geriledi. DXY endeksi de 101,4 seviyesinde yatay hareketine devam etti. Bu gelişmelerin Dolar/TL’de hareketin momentumunu baskılaması beklenebilir.

Teknik Analiz: DolarTL, 33,91 direncinin üstünü test etmeye devam etmektedir. 33,91 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlanması halinde 34,32 direncine doğru hareketine devam etmesi beklenebilir. 33,52 seviyesinin altında kapanışlar olması halinde 33,13 desteğine doğru satışlar hız kazanabilir.

Destekler: 33,52 / 33,13 / 33,05

Dirençler: 33,96 / 33,97 / 34,32