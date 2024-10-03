Dolar/TL kuru için tüm tahminler sıralandı! İşte bir yıl sonra çıkacağı seviye

03 Ekim 2024 12:46 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:49

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlamasıyla gözler gelişmekte olan para birimlerinin 2025’te nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi. Konuyla ilgili yapılan ankette dolar/TL’ye yönelik beklentiler de belli oldu.

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ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin agresif faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasının ardından gelişmekte olan ülke para birimleri ile ilgili bir anket yayımladı. Araştırmada gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dar aralıklarda işlem görebileceği ve yılbaşından bugüne kadarki kazanımlarını kaybedebileceği ifade edildi. Dolar/TL’de gerçekleşebilecek beklentiler de belli oldu.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

Reuters tarafından yapılan ankete göre, TL'nin ise dolar karşısında kayıplarının yıl sonunda yüzde 5'e ulaşabileceği ifade edildi. Dolar/TL’nin bir ay sonra 34,6267 TL’ye yükseleceği ifade edildi. Kurun yıl sonunda 36 TL’ye altı ay sonra 37,67 TL, 12 ay sonra ise 41,25 TL çıkması bekleniyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri 2023’te ve yılın ilk yarısında ciddi kayıplar yaşadı. FED’in politika faizini 50 baz puan indirmesinin ardından dolar karşısında değer kazandı. FED Başkanı Jerome Powell’in indirim konusunda acele etmeyeceklerini açıklaması gelecek dönem yükselmesi beklenen gelişmekte olan ülke para birimlerini zayıflattı. Yükselen jeopolitik gerilimler de dolara olan talebin artmasına neden oldu. Risklere olan duyarlılıkları nedeniyle gelişmekte olan piyasalardan uzaklaşıldı.

ÇİN YUANI DEĞER KAYBEDECEK

Öte yandan Çin yuanı, Tayland bahtı ve Malezya ringgitinin yıl sonuna kadar dolar karşısında yüzde 1,2 ile yüzde 2 arasında değer kaybetmesi bekleniyor. Mayıstaki seçimlerden sonra yüzde 8 değer kazanan Güney Afrika randının ise yıl sonuna kadar yüzde 1 değer kaybedebileceği düşünülüyor.