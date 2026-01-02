Dolar/TL yıla rekorla başladı! 43 liranın üzerine çıktı

Çarşamba günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,9560'tan tamamladı.

Dolar/TL, güne saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 43,0270'ten başladı. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 50,6000, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 57,9850 seviyesinden işlem gördü.

16.10, itibarıyla ise dolar, 43.0278 seviyesinden alıcı bulmaya devam ediyor.

DOLAR ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ BASKI DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin öngörüler dolar endeksi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler hala varlığını korurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.

Mayıs ayında Powell'ın yerini yeni Fed başkanına bırakması beklenirken, söz konusu değişimle birlikte yeni Fed başkanının daha güvercin bir politika izlemesi öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.