Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Dolar/TL yıla rekorla başladı! 43 liranın üzerine çıktı

Yılın ilk işlem gününde İstanbul serbest piyasada dolar ilk kez 43 lirayı aştı. Çarşamba günü doların satış fiyatı 42,9560, euro'nun satış fiyatı ise 50,5390 lira olmuştu. Dolar akşamüstü saatlerinde de 43 liranın üstünde kalmaya devam ediyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dolar/TL yıla rekorla başladı! 43 liranın üzerine çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 16:11

Çarşamba günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,9560'tan tamamladı.

Dolar/TL, güne saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 43,0270'ten başladı. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 50,6000, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 57,9850 seviyesinden işlem gördü.

16.10, itibarıyla ise dolar, 43.0278 seviyesinden alıcı bulmaya devam ediyor.

Dolar/TL yıla rekorla başladı! 43 liranın üzerine çıktı

DOLAR ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ BASKI DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin devam etmesi ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin öngörüler dolar endeksi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler hala varlığını korurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklaması bekleniyor.

Dolar/TL yıla rekorla başladı! 43 liranın üzerine çıktı

Mayıs ayında Powell'ın yerini yeni Fed başkanına bırakması beklenirken, söz konusu değişimle birlikte yeni Fed başkanının daha güvercin bir politika izlemesi öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın ve gümüşü olanlar dikkat! Rüzgar tersine dönüyor: İslam Memiş'ten 2026 için çok kritik uyarı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.