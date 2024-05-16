Dolar/TL'de 30 liranın altı gündemde! Uzman isim ezber bozdu, sıcak paraya dikkat çekti

16 May 2024 11:08 - Güncelleme : 16 May 2024 11:33

Likidite fazlalığını gidermek için TL depo alım ihaleleri hayata geçirilirken TL mevduat faizlerinin yükselmesi ve TL mevduatta stopaj oranlarının artırılması Türk Lirası’nın desteklenmesini sağladı. Ekonomi yönetiminin adımlarını değerlendiren Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı mevcut durumun borsaya olan etkilerini anlattı.

Şirin Sarı tgrthaber.com.tr’ye yaptığı açıklamalarında şunları kaydetti:

30 TL’NİN ALTI KONUŞULUYOR

Şimdi TL konusunda biliyorsunuz yabancı raporlarda 25 TL'ye kadar fiyatlar dillenmeye başlandı. 30 TL'nin altı konuşulmaya başlandı dolar/TL'de. Şimdi biraz iç dinamiklerle de alakalı. Şimdi faiz artırımı gerçekleşti. Faiz artırımının etkisiyle bizi miktar dolarda bir baskılanma görüyoruz.

Nitekim şansımıza dolar TL de zaten çok yukarı yönde bir ivme kat etmedi. Daha yatay'daydı ki artık faiz indirimlerini konuşacaksak amerika'da bu dolar tarafında da düşüşleri beraberinde getirebilir. Son zamanlarda ülkemize giren sıcak paranın da etkisini görüyoruz. Swap kanallarının açılması da artık daha fazla konuşulmaya başladı.

HAZİRAN SONRASI ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

TL nin değer kazanmasına yönelik zaten olumlu pozitif adımlar atılıyor. Enflasyon tarafında özellikle Haziran sonrasında manşet enflasyonda düşüşler hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Baz etkisinden dolayı bu da piyasada pozitif bir etki ortaya çıkaracak. Şimdi merkezin ve ekonomi yönetiminin yapmış olduğu atmış olduğu adımlar aslında biraz da fiiliyata da dönmüş oluyor.

Tamamen sıcak parayı çekmek için, yani yabancı yatırımcının gelişinin hızlanması açısından özellikle yaz aylarında pozitif bir etkisi olacaktır ki yabancılarla olan temasımız çok ciddi bir şekilde devam edebiliyorsunuz.

Yine Bakan Şimşek, aslında yurtdışında yabancılarla bu hafta da görüştü. Bu sıcak paranın gelmesi ekonominin biraz rahatlaması, enflasyonun düşmesi, Merkez Bankası'nın da rezervler konusunda rahatlaması anlamına gelebilir.

SICAK PARA BORSAYI OLUMLU ETKİLEDİ

Şimdi borsada yine sıcak yatırım sıcak gelen paradan bir miktar pozitif etkileniyor tabii ki yukarı yönde 10 binin üzerinde tutulması pozitif. Bu hafta biraz voletil bir hafta geçirdi, ilk gün yüzde 1.5 üzerinde düşüşle kapattı. Dün yine neredeyse yine pazartesi günkü düşünü geri verdi.

Bankacılık sektörünün desteğinin bu noktada endekse yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün nitekim daha yatay görünüm var. Yani 10.000 puanın üzerinde tutunmaya çalışan borsa var bu noktada. Tabii, Fed'in ve yurt dışındaki global merkez bankalarının kararları önemli olmuş olacak.

YURT PİYASALAR YAKIN TAKİP EDİLMELİ

Çünkü özellikle eğer faiz indirimleri söz konusu olursa Avrupa'da, İngiltere'de ve Amerika'da oradan gelebilecek olan akışın, para akışının, döviz akışının uğrak noktalarından bir tanesi olacak. Türkiye o yüzden yurt dışındaki kararları yakından takip ediyoruz. Borsa İstanbul açısından ama kısa vadede baktığımızda not artırımlarını da kredi derecelendirme kuruluşlarından çok hızlı bir şekilde geleceğini görüyoruz ve bundan sonraki o süreçte büyük ihtimal hızlanacak.

Amerika borsaları risk iştahı dolduktan sonra oradaki süreç tamamlandıktan sonra yatırımcılar kendilerine yeni borsalar, yeni piyasalar arayacaklar ki bizim endeksimiz de global borsalara göre neredeyse yüzde 60 iskontolu çalışıyor. O yüzden bulunmaz bir nimet. Borsa İstanbul yabancılar açısından.

DOLAR BAZIN HAREKETLİLİK

Sektörel bazda tabii ki ayrışmalar olacaktır. Oradaki yabancıların tercihine göre yurtiçi piyasa, yurt içi yatırımcıların tercihine göre değişiklikler olacaktır. Her hisse senede yükselecek diye bir durum yok ama Borsa İstanbul'da dolar bazlı artık daha fazla yakından takip ediyoruz ki 322 dolar seviyelerini test ettiği 10 bin 380 seviyelerine denk gelmişti.

Zirve seviyelere buradan bir geri çekilme görüyoruz. Yine nisanda 306 doları hızlı bir şekilde açılmıştı. 306 $ seviyesi yaklaşık şu anki kurla 9.859 bandına denk geliyor.

HANGİ SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ?

Buralarda destek bölgesi olarak izlenebilir. Nitekim 10.000 puanın altına bu hafta geldik, test ettik. Yani 9.009 yüzün altına gelmediği sürece endeksten şu an itibariyle korkmamak gerekiyor. Yükseliş devam edecek diyebiliriz.

Bir miktar düzeltme hareketi içerisinde global borsalarda da risk iştahının yüksek olduğunu düşünürsek bu bizim iç piyasayı da yakın zamanda yansıyacaktır. En azından önümüzdeki süreçte yani 12 düşen bir düşen 2 çıkan bir borsa olacak. Önümüzdeki süreçte ki 322 doların üzerine çok hızlı bir şekilde 400 dolara doğru.

Bir ivmelenme girebilir. Bu da 12 bin 12 bin 813 bandını işaret ediyor. Yani 10.005 yüzün üzerinde neredeyse 2.500 puan soluksuz bir yükseliş görebiliriz. Borsa İstanbul'da o yüzden pozitif seyir devam ediyor. Hem iskontolu olması dolayısıyla hem içerideki gelişmeler dolayısıyla hem enflasyon karşısındaki etki dolayısıyla hem mevduat faizlerinin zaman içerisinde düşmeye devam etmesi bu hafta başladı ve önümüzdeki süreçte de düşeceğini düşünürsek getiri.