Donald Trump'ın seçim zaferi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Ekonomistlerden dikkat çeken açıklama!

06 Kasım 2024 15:46 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:51

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Donald Trump'ın başkan seçildiğine dair haberlerin ardından, piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Ünlü ekonomistler ise sosyal medya hesaplarından Trump'ın yeniden başkan olmasının Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi.

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi, küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı. Trump’ın yeniden başkan olmasının ekonomiyi nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Ekonomistler ise sosyal medya hesaplarından ABD başkanlık seçimlerini yorumladıkları yazılar yayınladı.

Trump’ın 2017-2021 yılları arasında başkanlık yaptığı dönemde izlediği politikalar önümüzdeki yıllara ışık tutarken dünya genelinde enflasyonun yenşden yükselmesi endişelere neden oldu. Trump’ın tekrardan ABD başkanı olmasının Türkiye’ye nasıl etkileyeceğini ünlü ekonomistler X (Twitter) hesabından değerlendirdi.

EKONOMİSTLER TRUMP’IN GALİBİYETİNİ DEĞERLENDİRDİ

İşte ekonomistlerin yorumları:

PROF. DR. HAKAN KARA

"Suikast girişimi ile birlikte Trump'ın kazanması kesinleşti. Trump'ın seçilmesi küresel piyasaları nasıl etkiler diye sorarsanız, epey karmaşık dinamikler olsa da belli bir güven aralığında şunu söyleyebiliriz sanırım: Tahvil piyasası olumsuz, hisse piyasası olumlu etkilenir. Trump'ın büyüme dostu ve korumacı politikaları ABD'de enflasyon ve kamu borcu kaynaklı riskleri canlı tutacaktır. Böyle bir ortam hisse dostu fakat tahvil düşmanı olur.

Not: bu bir orta vadeli bir analizdir, kısa vadede piyasayı ABD'de enflasyon ve faiz görünümü şekillendirecek."

PROF. DR. BURAK ARZOVA:

“Trump kazanmış gözüküyor. En başından beri zaten güçlüydü Açılan davalar, önünü kesmeye çalışmalar ters tepti. Ders almayı bilenler için ibretlik bir durum”

TUNÇ SATIROĞLU:

“Trump'ın kazanması Ukrayna'da savaşın bitmesi demek. Ukrayna'da savaşın bitmesi Türkiye için, Ukrayna ve Rusya'da iş yapan Türk şirketleri için olumludur.”

DR. ALİ ÇUFADAR:

“Günaydın... Trump KAZANDI. ÖNEMLİ: Senatoyu da aldı, Meclisi de alırsa, çok kuvvetli geldi. Ciddi bir iç hesaplaşma olacak. Kazandı, ÇÜNKÜ; Enflasyon, Göçmen Sorunu ve Woke kültür dayatmasına güçlü TEPKİ vardı. Savaşlara da. Küreselciler kaybetti; ana-akım iktisatçılar ve basın da kaybetti. Milliyetçi-ulusalcı yaklaşım kazandı. Bu dip dalga Avrupa'ya da yansıyacak. Dip dalga BİZDE var zaten; güçlenecek. Bizde de enflasyon-göçmen sorunu-ulusçuluk belirleyici olacak. Hilmi Hocamla biz; Harris'in en patlatıldığı dönemde neden Trump dedik? Ana-akımı izlemek yerine, saydığım faktörleri dikkate almıştık. Elon Musk da belirleyici oldu. Trump bu defa iyi bir koalisyon da kurdu. Harris çok zayıftı, ayrıca... Şunu da not edelim... JD VANCE... ABD siyasetinde-yönetiminde uzun yıllar etkili olacak, öyle gözüküyor...”