Döviz kurunda Trump rüzgarı! Dolar son 4 ayın zirvesini gördü

06 Kasım 2024 11:43 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:52

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Donald Trump'ın başkan seçildiğine dair haberlerin ardından, dolar piyasalarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Dolar endeksi, 105,311 seviyesine ulaşarak son dört ayın en yüksek seviyesini gördü.

Trump'ın zaferi doları ateşleyecek! Dolar için bu senaryo destek rüzgarı olacak

Trump'ın zaferi doları ateşleyecek! Dolar için bu senaryo destek rüzgarı olacak

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilmesinin ardından dolar endeksinde hızlı bir yükseliş yaşandı. Dolar endeksi, 105,311 seviyesine çıkarak son dört ayın zirvesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri de Trump'ın zaferiyle birlikte yükselişini sürdürüyor. Bugün yüzde 3,16 oranında artış göstererek 4,410 seviyesinde işlem gören tahvil faizi, yatırımcıların ABD ekonomisine yönelik güvenini yansıtıyor.

TRUMP'IN GALİBİYETİNİN DOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Doların değer kazanması euro/dolar paritesini de etkiledi. Euro, dolar karşısında yüzde 1,7'nin üzerinde değer kaybederek son dört ayın en düşük seviyesi olan 1,0703'e geriledi. Bu durum, Avrupa para birimi için baskı oluştururken, doların küresel ölçekte güçlendiğini ortaya koyuyor.

Trump’ın olası ekonomi politikalarının ABD ekonomisini nasıl etkileyeceği merakla beklenirken, piyasalardaki bu hareketlilik yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

DOLAR

Alış: 34,21 TL

Satış: 34,22 TL

EURO

Alış: 36,80 TL

Satış: 36,82 TL

STERLİN​

Alış: 44,09 TL

SATIŞ: 44,11 TL