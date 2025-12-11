Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Donald Trump'tan FED'in faiz kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirmesini eleştirdi. Faiz indirimini yetersiz bulan Donald Trump, "Faiz oranımız çok daha düşük olmalı" dedi.

Donald Trump'tan FED'in faiz kararına tepki
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
05:58
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
05:58

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. FED, yılın son faiz toplantısından çıkan indirim kararının 3'e karşı 9 oyla alındığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, FED'in faiz kararını değerlendirdi. Politika faizini 25 baz puan düşürme kararını düşük bulan Trump, FED Başkanı Jerome Powell'ı eleştirdi.

Donald Trump'tan FED'in faiz kararına tepki

Donald Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Powell'ı "katı" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının düştüğünü ancak Powell'ın fazla bir şey yapmadığını öne sürdü. Trump, faiz indirimi kararını kastederek, "Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim, en az iki katı olabilirdi." dedi.

Donald Trump'tan FED'in faiz kararına tepki

"FAİZ ORANI DAHA DÜŞÜK OLMALI"

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine seçilecek ismi belirlemek için adaylarla görüşmeler yapıp yapmadığı sorulan Trump, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bugün görüşeceğini söyledi.

Trump, "Ne aradığım konusunda oldukça iyi bir fikrim var. Faiz oranları konusunda dürüst olacak birini arıyorum. Sadece dürüstlük istiyorum, faiz oranımız çok daha düşük olmalı. Faiz oranımız dünyanın en düşük oranları olmalı." diye konuştu.

Fed, bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirmişti.

#Ekonomi
