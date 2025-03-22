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 | İrem Çınar

Döviz artışı pompayı vurdu! Akaryakıtta tabela değişiyor: Benzin, motorin ve LPG'de zam bekleniyor

Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 22 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir değişiklik yapılmazken, hafta içinde tüm akaryakıt ürünlerinde zam yapılması bekleniyor. Peki benzine ne kadar zam gelecek? Motorin fiyatlarına kaç TL zam bekleniyor? LPG fiyatlarına da zam gelecek mi? İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 11:03

Döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında sürekli değişimlere neden olmaya devam ediyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamlarını doğrudan etkiliyor ve birçok kişi, arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" gibi soruları sıkça araştırıyor. Özellikle büyük şehirlerde, "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" gibi fiyat sorgulamaları da artmış durumda.

22 Mart 2025 itibarıyla, akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. Ancak hafta boyunca benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış yaşanması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde uygulanacak zamlar şu şekilde olacak:

  • Salı günü: Benzinin litre fiyatına 1,30 TL zam
  • Çarşamba günü: Motorinin litre fiyatına 1 TL zam
  • Perşembe günü: Otogazın litre fiyatına 65 kuruş zam

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.14 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Benzin ve mazot farkı nedir?
Benzin daha hafiftir ve mazottan çok daha hızlı tutuşur. Mazot daha zor tutuşmakla birlikte hacim birimi olarak benzine nazaran daha fazla enerji sağlar. Böylece yük taşımak, uzun yol almak gibi performanslar için mazotlu motorlar; hızlı ivme ve süratle yol almak için ise benzinli motorlar geliştirilmiştir.
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