Döviz büroları artık o dolarları kabul etmiyor! Vatandaşlar eli boş dönüyor

21 Kasım 2024 16:46 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:51

Sahte para alarmı döviz bürolarını etkiledi. Bazı bürolar, güvenlik sorunları nedeniyle 50 dolarlık banknotları almayı tamamen durdurdu. Vatandaşlar döviz bürolarından elleri boş geri dönerken, yaşanan sorunun nasıl çözüleceği ise merak konusu olmaya başladı.

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Türk lirasındaki değer kaybı, yatırımcıların yabancı para birimlerine yönelmesine yol açarken, bu durum dolandırıcıların yeni yöntemler geliştirmesine fırsat tanıyor. Piyasaya sürülen sahte dolarlar, özellikle 50 dolarlık banknotlarda yoğunlaşıyor ve hem vatandaşları hem de döviz bürolarını zor durumda bırakıyor.

DÖVİZ BÜROLARI 50 DOLAR ALIMINI DURDURDU

Döviz bürolarından gelen açıklamalara göre, sahtecilikte kullanılan teknikler o kadar ileri seviyede ki, bu banknotlar para sayma makineleri tarafından gerçek olarak algılanıyor. Aynı zamanda, para kontrol kalemleri de bu banknotların sahteliğini tespit etmekte yetersiz kalıyor. Durumu değerlendiren döviz büroları, sahte paralarla karşılaşma riskini azaltmak için 50 dolarlık banknotların alımını tamamen durdurdu. Bir döviz bürosu sahibi olan Oğuzhan Uzun, konuyla ilgili olarak, "50 dolarlık banknotlarda ciddi bir problem var. Çok fazla sahte var. Biz de bu nedenle 50’lik banknotların alışını ve satışını durdurduk. Paralar o kadar profesyonel hazırlanmış ki, makineler bile sahteliğini fark edemiyor. Bugün bile elimize 100’lük banknotlardan sahte para geçti; toplamda 300 dolar civarında sahte tespit ettik" ifadelerini kullandı.

DÖVİZ BÜROLARINDAN ELİ BOŞ DÖNÜYORLAR

Piyasadaki sahte dolar sorunu, yalnızca döviz bürolarını değil, bireysel yatırımcıları da etkiliyor. Döviz bozdurmak için bürolara giden pek çok kişi, 50 dolarlık banknotlarının kabul edilmediğini öğrenerek eli boş dönmek zorunda kalıyor. Sorunun çözümüne yönelik nasıl bir yol izleneceği henüz netlik kazanmış değil. Ancak uzmanlar, vatandaşların bu süreçte daha dikkatli olması ve özellikle küçük meblağlar halinde işlem yaparken bankaların veya güvenilir kaynakların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.