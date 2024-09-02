Döviz dönüşümlü KKM tarihi uzatıldı! Döviz ve altın hesapları TL'ye çevrilebilecek

02 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:29

KKM hesaplarında 40 milyar TL azalma! 40,5 milyar TL geriledi

KKM hesaplarında 40 milyar TL azalma! 40,5 milyar TL geriledi

Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden Döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

KKM'DE DÖVİZ DÖNÜŞÜMÜ UYGULAMASI UZATILDI

Döviz ve altın hesaplarının TL'ye dönüşümünde tarih uzatıldı. TCMB'nin yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan karar ile yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden Döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

Öte yandan, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31/8/2024, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

Merkez Bankası’nın bu düzenlemesi ile yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın hesaplarını Türk lirasına çevirme süreçleri kolaylaşacak.