TL mevduat tarihinde ilk kez 9 trilyonu aştı! KKM hızla düşüyor

27 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:37

TL mevduatın payı güçlü bir toparlanma yaşadı. Liralaşma stratejisi döneminde yüzde 27’lere kadar inen standart TL mevduat 16 Ağustos itibariyle yüzde 52,65 ile Mayıs 2018’deki seviyesini gördü.

TL MEVDUAT PAYI ZİRVEYE ÇIKTI

Liralaşma stratejisi döneminde yüzde 27’lere kadar inen standart TL mevduat 6 yılın zirvesinde.

16 Ağustos itibariyle yüzde 52,65 ile Mayıs 2018’deki seviyesine geri dönen standart TL mevduatın payı artarken kur korumalı mevduatın payı düştü.

Son 2 aydır hızla eriyen kur korumalı mevduatta 18 Ağustos 2023'teki tarihi zirvenin ardından başlayan kesintisiz düşüş süreci ile KKM'nin mevduattaki payı ilk defa yüzde 10'nun altına geriledi.

Son iki aydır yatay seyreden TL mevduat faizleri de yeni haftaya bir ay öncesine göre 1 puanlık artışla başladı.

Merkez Bankası yönetimi de son 1 yılı aşkın süredir yaptığı açıklamalarla TL mevduatın payının artışına dikkat çekiyor.

Merkez Bankası KKM’nin hedefleri ve asgari faizinde atılan adımların da etkisiyle, TL mevduat payındaki artışın devam edeceğini öngörüyor.

Türk lirası mevduatın payı yükselerek Merkez Bankası’nın yılsonu hedefi olan yüzde 50'yi aşarken, kur korumalı mevduatın payı ise geriliyor.

KKM 1 TRİLYON 659,7 MİLYAR LİRAYA İNDİ

Kur korumalı mevduat ise 1 trilyon 659,7 milyar liraya indi ve toplam mevduat içindeki payı da yüzde 9,6 ile Mart 2022'den sonra ilk kez yüzde 10'un altına geriledi.

KKM, dolar bazında ise 49.7 milyar dolara düştü.

Kur korumalı mevduat Ağustos 2023'te 126.4 milyar dolar, 29 Mart 2024'te ise 70.8 milyar dolar olmuştu.