Döviz kurlarında hareketlilik! İşte 16 Mayıs 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin'deki hareketlilik sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,8722 liradan, euro ise 43,5430 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 16 Mayıs 2025 döviz kurları...
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ABD-Çin gerginliğinin son bulması ve FED Başkanının bu yılki para politikası stratejisiyle ilgili açıklamaları sonrası dolar ve euro'da hareketlilik yaşanıyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,8722 liradan, euro 43,5430 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 16 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,8253
Satış 38,8722
Alış 43,4729
Satış 43,5430
Alış 51,6664
Satış 51,7696