Döviz kurlarında hareketlilik! İşte 16 Mayıs 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ABD-Çin gerginliğinin son bulması ve FED Başkanının bu yılki para politikası stratejisiyle ilgili açıklamaları sonrası dolar ve euro'da hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,8722 liradan, euro 43,5430 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 16 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...

16 MAYIS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 38,8253

Satış 38,8722

16 MAYIS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 43,4729

Satış 43,5430

16 MAYIS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 51,6664

Satış 51,7696