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Ekonomi
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 | Bengül Arıca

Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Mayıs 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kuru alış ve satış fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,5029 liradan güne başladı. Peki euro ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs 2025 döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı...

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KAYNAK:
Bengül Arıca
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 07:44
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 07:49

Trump'ın gümrük tarifeleri yoluyla başlattığı ticaret savaşları nedeniyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. ABD ile Çin arasında tarifelere dair henüz resmi bir görüşme girişimi olmaması ve ABD'de Trump'ın FED Başkanı hakkındaki açıklamaları piyasalardaki belirsizlik ortamını sürdürüyor. Peki döviz kuru fiyatlarındaki son durum nedir? Dolar ve Euro fiyatları arttı mı, düştü mü? İşte 1 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...

Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Mayıs 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5029 liradan, euro 43,7193 TL seviyelerinden işlem görüyor.

1 MAYIS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 38,4911

Satış 38,5029

Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Mayıs 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

1 MAYIS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 43,6179

Satış 43,7193

Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Mayıs 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

1 MAYIS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 51,3434

Satış 51,4367

Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Mayıs 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

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Sıkça Sorulan Sorular

1 MAYIS 2025 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
1 Mayıs 2025 Altın fiyatları serbest piyasada gram altın 3.998,78 TL'den, çeyrek altın ise 6.643,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
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