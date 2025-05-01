Döviz kurlarında son durum! İşte 1 Mayıs 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz kuru alış ve satış fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,5029 liradan güne başladı. Peki euro ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs 2025 döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Trump'ın gümrük tarifeleri yoluyla başlattığı ticaret savaşları nedeniyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. ABD ile Çin arasında tarifelere dair henüz resmi bir görüşme girişimi olmaması ve ABD'de Trump'ın FED Başkanı hakkındaki açıklamaları piyasalardaki belirsizlik ortamını sürdürüyor. Peki döviz kuru fiyatlarındaki son durum nedir? Dolar ve Euro fiyatları arttı mı, düştü mü? İşte 1 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5029 liradan, euro 43,7193 TL seviyelerinden işlem görüyor.

1 MAYIS 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış 38,4911

Satış 38,5029

1 MAYIS 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 43,6179

Satış 43,7193

1 MAYIS 2025 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 51,3434

Satış 51,4367