Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs 2025 altın fiyatları

Dünya genelinde ekonomik gelişmelerin yanı sıra jeopolitik riskler ve ticaret savaşları altın fiyatları üzerinde önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan altın fiyatları bu hafta dibe vurdu. Gram altın şu sıralar 3.998,78 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki sert düşüş sürüyor. Altı piyasasında en düşük 4 milyon 100 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 200 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.998,78 TL'den, çeyrek altın ise 6.643,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 1 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.998,24

Satış 3.998,78

1 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.582,00

Satış 6.643,00

1 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.165,00

Satış 13.287,00

1 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.249,00

Satış 26.473,00

1 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.229,69 dolar

Satış 3.230,06 dolar