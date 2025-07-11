Döviz kurlarında son durum! İşte 11 Temmuz 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Döviz fiyatları 11 Temmuz Cuma haftanın son işlem gününe hareketli başladı. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar şu sıralar 40,1755 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz 2025 döviz kurları...