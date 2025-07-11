Döviz kurlarında son durum! İşte 11 Temmuz 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
Döviz fiyatları 11 Temmuz Cuma haftanın son işlem gününe hareketli başladı. Hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar şu sıralar 40,1755 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz 2025 döviz kurları...
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı toplantı tutanaklarının ardından bu yıl faiz indirimine gidilebileceği sinyalleriyle pozitif bir seyir hakim. Dolar ve euro güne hareketli başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,1755 liradan, euro 47,0025 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 11 Temmuz 2025 güncel döviz kurları...
Alış 40,1522
Satış 40,1755
Alış 46,8988
Satış 47,0025
Alış 54,4881
Satış 54,5512