Döviz kurlarında son durum! İşte 18 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

18 Ocak 2025 07:38 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 07:53

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 18 Ocak 2025 döviz kurları...