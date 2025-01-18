Döviz kurlarında son durum! İşte 18 Ocak 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ocak 2025 07:38 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 07:53
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 18 Ocak 2025 döviz kurları...
ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası küresel piyasalar hareketlendi. Dolar haftayı rekorla kapattı. Euro ise düşüşe geçti.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,55 liradan, euro 36,56 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 18 Ocak 2025 güncel döviz kurları...
18 OCAK 2025 DOLAR NE KADAR?
Alış 35,4118
Satış 35,5594
18 OCAK 2025 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 36,3931
Satış 36,5618
18 OCAK 2025 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 43,0753
Satış 43,2938
Kaynak: tgrthaber.com