Döviz kurlarında son durum! İşte 27 Şubat 2025 dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
İç ve dış piyasayı etkileyen dolar, euro, sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 27 Şubat 2025 döviz kurları...
Küresel piyasalar, makroekonomik veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,4663 liradan, euro 38,2794 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 27 Şubat 2025 güncel döviz kurları...
Alış 36,4579
Satış 36,4663
Alış 38,2336
Satış 38,2794
Alış 46,1467
Satış 46,1698