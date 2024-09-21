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Döviz piyasasında dalgalanma sürüyor: 21 Eylül dolar, euro, sterlin fiyatı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 07:42 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 07:46

Fed'in faiz indirimi sonrası dolar piyasasında geçtiğimiz hafta tırmanışa doğru geçen seyir bu defa aşağı yöne inmeye başladı. Merkez Bankası'nın da faiz kararını açıklamasıyla döviz piyasasında dalgalanma sürüyor. Dolar dengesiz seyrini devam ettirirken euro yükselişe geçti. 21 Eylül Cumartesi piyasalarında dolar, euro ve sterlin alış ve satışı...

ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından dolar​ yönünü aşağı çevirdi. 54 aylık aranın ardından faiz indiren karar dolarda dalgalanmaya sebep oldu. Geçtiğimiz hafta 35 seviyelerine doğru tırmanan dolar karar sonrası 33.94 seviyelerini de görmüştü. Dalgalanma sonrası 34 seviyelerinde yatay duruma geçti.

Döviz piyasasında dalgalanma sürüyor: 21 Eylül dolar, euro, sterlin fiyatı - 1. Resim

21 EYLÜL GÜNCEL DOLAR KURU

Güncel dolar kuru​ sabah saatleri itibarıyla alış 34,09 TL, satış 34,10 TL'den işlem görüyor.

21 EYLÜL EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 38,04 TL ve satış 38,214 TL'den fiyatlanarak dünkü 37 seviyelerinin üzerine çıktı.

21 EYLÜL STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ 45,45 TL'den alınırken 45,58 TL'den satılıyor.

Döviz piyasasında dalgalanma sürüyor: 21 Eylül dolar, euro, sterlin fiyatı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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