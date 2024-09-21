Döviz piyasasında dalgalanma sürüyor: 21 Eylül dolar, euro, sterlin fiyatı
Fed'in faiz indirimi sonrası dolar piyasasında geçtiğimiz hafta tırmanışa doğru geçen seyir bu defa aşağı yöne inmeye başladı. Merkez Bankası'nın da faiz kararını açıklamasıyla döviz piyasasında dalgalanma sürüyor. Dolar dengesiz seyrini devam ettirirken euro yükselişe geçti. 21 Eylül Cumartesi piyasalarında dolar, euro ve sterlin alış ve satışı...
ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından dolar yönünü aşağı çevirdi. 54 aylık aranın ardından faiz indiren karar dolarda dalgalanmaya sebep oldu. Geçtiğimiz hafta 35 seviyelerine doğru tırmanan dolar karar sonrası 33.94 seviyelerini de görmüştü. Dalgalanma sonrası 34 seviyelerinde yatay duruma geçti.
21 EYLÜL GÜNCEL DOLAR KURU
Güncel dolar kuru sabah saatleri itibarıyla alış 34,09 TL, satış 34,10 TL'den işlem görüyor.
21 EYLÜL EURO NE KADAR?
Serbest piyasada euro kuru alış 38,04 TL ve satış 38,214 TL'den fiyatlanarak dünkü 37 seviyelerinin üzerine çıktı.
21 EYLÜL STERLİN NE KADAR?
Sterlin 45,45 TL'den alınırken 45,58 TL'den satılıyor.