Döviz piyasasında dalgalanma sürüyor: 21 Eylül dolar, euro, sterlin fiyatı

21 Eylül 2024 07:42 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 07:46

Fed'in faiz indirimi sonrası dolar piyasasında geçtiğimiz hafta tırmanışa doğru geçen seyir bu defa aşağı yöne inmeye başladı. Merkez Bankası'nın da faiz kararını açıklamasıyla döviz piyasasında dalgalanma sürüyor. Dolar dengesiz seyrini devam ettirirken euro yükselişe geçti. 21 Eylül Cumartesi piyasalarında dolar, euro ve sterlin alış ve satışı...