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 | Bengü Sarıkuş

Dövizde hareketli gün! 30 Temmuz 2025 Çarşamba dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. İşte güncel dolar, Euro ve Sterlin fiyatı...

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Dövizde hareketli gün! 30 Temmuz 2025 Çarşamba dolar, Euro, Sterlin ne kadar?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:05

'nın faiz kararından sonra yön arayışına devam eden döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankası (), temmuz ayı için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına hazırlanıyor. Toplantının ardından alınacak karar, Türkiye saatiyle 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak. da açıklanan karara göre yön değiştirecek.

Peki döviz kurlarında güncel durum ne? İşte serbest piyasada 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü dolar, Euro, Sterlin fiyatı...

Dövizde hareketli gün! 30 Temmuz 2025 Çarşamba dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

DOLAR KAÇ LİRA?

ALIŞ: 40,58

SATIŞ: 40,57

Dövizde hareketli gün! 30 Temmuz 2025 Çarşamba dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

EURO KAÇ LİRA?

ALIŞ: 46,99

SATIŞ: 46,86

Dövizde hareketli gün! 30 Temmuz 2025 Çarşamba dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

STERLİN NE KADAR?

ALIŞ: 54,25

SATIŞ: 54,20

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#fed
#döviz kurları
#faiz kararı
#usd
#Merkez Bankası
#Euro Truck Simulator 2
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#Ekonomi
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