Dövizde hareketli gün! 30 Temmuz 2025 Çarşamba dolar, Euro, Sterlin ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yön arayışına devam eden döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. ABD Merkez Bankası (FED), temmuz ayı faiz kararı için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına hazırlanıyor. Toplantının ardından alınacak karar, Türkiye saatiyle 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak. Döviz kurları da açıklanan karara göre yön değiştirecek.

Peki döviz kurlarında güncel durum ne? İşte serbest piyasada 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü dolar, Euro, Sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ LİRA?

ALIŞ: 40,58

SATIŞ: 40,57

EURO KAÇ LİRA?

ALIŞ: 46,99

SATIŞ: 46,86

STERLİN NE KADAR?

ALIŞ: 54,25

SATIŞ: 54,20