Altın fiyatları yükselişte! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar

Piyasalarda etkisini gösteren dalgalanmalar devam ediyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar da gelişmeleri yakından takip ediyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 30 Temmuz 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları...

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

30 Temmuz Çarşamba güncel altın fiyatları...

* Gram altın satış fiyatı: 4.342,8240 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.100,3900TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.199,07 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.471,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.315,5100 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 71.070,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.329,32 dolar