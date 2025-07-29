3 kilo altını böyle çaldılar! Beyaz örtüyle kamufle olma çabası kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kuyumcuya giren hırsızlar yaklaşık 3 kilogram altını çaldı. 8 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanırken, kapıyı açmaya çalıştıkları sırada beyaz örtüyle saklanmaya çalışan hırsızların altınları çaldıkları anlar kameraya yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği koordinesinde, Özel Harekat polislerinin desteğiyle Başakşehir ve Esenler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, çok sayıda fişek ve altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

