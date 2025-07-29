Otoyolda feci kaza: 1'i çocuk 3 kişi öldü! O anlar kamerada

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi, Ankara - İstanbul karayolu Saray mevkiinde 25 Temmuz akşamımeydana gelen kazada, Hatice Kübra İlkutlu, içerisinde kardeşi Refika İlkutlu Gül ile 4 yaşındaki yeğeni Zeynep Gül’ün de bulunduğu otomobil seyir halindeyken karşısına çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak önce refüje, ardından da karşı yola girerek A.D. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle Hatice Kübra İlkutlu, Refika İlkutlu Gül ve 4 yaşındaki kızı Zeynep Gül olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan A.D. ile araçta bulunan B.A. ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, vefat eden anne kız ile teyzesi ise Kahramankazan'da toprağa verildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı