İstanbul'da mağazada hırsızlık yapan İngiliz komedyen gözaltına alındı

Komedyen Nelmes, 22 Temmuz Salı günü alışveriş için geldiği Şişli'deki AVM'de zincir mağazada dolaşıp kıyafet seçti. Nelmes, bu kıyafetlerin ödemesini yapmadan mağazadan ayrıldı.

CERYS NELMES HIRSIZLIK SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Mağaza görevlileri İngiliz “Hemen geri döndüm” diyerek kendini savunan Nelmes'in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kıyafetlerin üzerindeki alarmların çıkışta ötmesi üzerine mağaza çalışanı duruma müdahale etti. Bunun üzerine Nelmes, çantasına koyduğu yaklaşık 6 bin lira değerindeki ürünleri çalışana teslim etti. İhbar üzerine mağazaya polis ekipleri geldi.

Mağaza yöneticilerinin şikayeti üzerine Nelmes gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nelmes, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İngiliz komedyenin, mağazadan çıkarken çantasındaki kıyafetlerde bulunan alarmların ötmesi nedeniyle çalışan tarafından fark edilmesi, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.