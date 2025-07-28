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 | Dilek Ulusan

İstanbul'da mağazada hırsızlık yapan İngiliz komedyen gözaltına alındı

Şişli'de, bir giyim mağazasından alışveriş yapan İngiliz komedyen Cerys Nelmes, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Cerys Nelmes, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da mağazada hırsızlık yapan İngiliz komedyen gözaltına alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 17:16

Komedyen Nelmes, 22 Temmuz Salı günü alışveriş için geldiği 'deki 'de zincir mağazada dolaşıp kıyafet seçti. Nelmes, bu kıyafetlerin ödemesini yapmadan mağazadan ayrıldı.

CERYS NELMES HIRSIZLIK SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Mağaza görevlileri İngiliz “Hemen geri döndüm” diyerek kendini savunan Nelmes'in ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul'da mağazada hırsızlık yapan İngiliz komedyen gözaltına alındı

Kıyafetlerin üzerindeki alarmların çıkışta ötmesi üzerine mağaza çalışanı duruma müdahale etti. Bunun üzerine Nelmes, çantasına koyduğu yaklaşık 6 bin lira değerindeki ürünleri çalışana teslim etti. İhbar üzerine mağazaya polis ekipleri geldi.

İstanbul'da mağazada hırsızlık yapan İngiliz komedyen gözaltına alındı

Mağaza yöneticilerinin şikayeti üzerine Nelmes . Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nelmes, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince şartıyla serbest bırakıldı. İngiliz komedyenin, mağazadan çıkarken çantasındaki kıyafetlerde bulunan alarmların ötmesi nedeniyle çalışan tarafından fark edilmesi, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

İstanbul'da mağazada hırsızlık yapan İngiliz komedyen gözaltına alındı
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