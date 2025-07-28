Cemre Baysel hastane odasından bildirdi! Ameliyat sonrası son sağlık durumunu paylaştı

Sakla Beni, Baht Oyunu, Sol Yanım ve Yeşil Deniz gibi yapımlarda rol alan Cemre Baysel, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Ameliyat olan Cemre Baysel, son sağlık durumunu da sevenleriyle paylaştı.

CEMRE BAYSEL AMELİYAT OLDU

Ameliyata girerken çekilmiş karesini paylaşan Cemre Baysel, "Benim kocaman ailem! Bir kaç gün önce bir operasyon geçirdim. Sanki bunu hissetmiş gibi beni çok merak etmişsiniz. ben iyiyim. Bir yıldır benimle birlikte yaşayan şeyden kurtuldum. Bundan sonrası bol dinlenme. Eski sağlığıma kavuşmak için bir süre evdeyim. Durumumu açıklamayı, beni seven sayan insanlara borçluydum" dedi.

Ameliyat olduğunu söyleyen Baysel paylaşımına, "Evet bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok biz neler atlattık. Bu da burda anı olarak kalsın" notunu düşerek ise sevenlerinin yüreğine su serpti.

CEMRE BAYSEL AYTAÇ ŞAŞMAZ AŞKI BİTTİ

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve uzun süre "evlenecekler" gözüyle bakılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti, sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İki isim de sessizliğini korurken, ilk dikkat çeken hamle Aytaç Şaşmaz'dan gelmişti. Çift birbirini takipten çıktı.