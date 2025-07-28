Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Dilan Çıtak serbest kaldı! Bodrum trafiğini birbirine katmıştı

Bodrum'da trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayıp üzerine aracını süren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Çıtak, adli kontrolle serbest kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:54

Kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 'ı polis durdurup ehliyet ve ruhsat sordu. Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalıştı.

'Dur' ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracı sürdü. Polis, bunun üzerine silahını çekip Çıtak'ın araçtan inmesini istedi. Dilan Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DİLAN ÇITAK SERBEST KALDI

Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendini araca kilitledi. Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Dilan Çıtak serbest kaldı! Bodrum trafiğini birbirine katmıştı

Kamyonete binen polis eşliğinde karakola götürülen Çıtak, 'görevli memura görevini yaptırmama', 'görevli memura tehdit' suçlarından gözaltına alındı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Çıtak, olayın paniklediği için yaşandığını dile getirdi.

Dilan Çıtak serbest kaldı! Bodrum trafiğini birbirine katmıştı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan Çıtak adliye çıkışında, "Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Düzelecektir" dedi. Dilan Çıtak'ın eşi , "Süreci takip ediyoruz, biz de ne olduğunu öğreneceğiz" derken, avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Dilan Çıtak serbest kaldı! Bodrum trafiğini birbirine katmıştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Polisin üzerine aracını süren Dilan Çıtak'a ilk tepki kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi
ETİKETLER
#levent dörter
#trafik güvenliği
#Dilan Çıtak
#gözaltı
#olay yeri
#Adli Kontrol
#Polisin Ateş Açması
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.