Polisin üzerine aracını süren Dilan Çıtak'a ilk tepki kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, dün Bodrum'da trafik güvenliğini tehlikeye attı. Çıtak, Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda emniyet şeridini kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attı.

İDO TATLISES'TEN DİLAN ÇITAK'A ELEŞTİRİ

Dilan Çıtak'ın kardeşi İdo Tatlıses de İzzet Çapa'nın olayla ilgli yorumunu beğenerek adeta öfke kustu. İzzet Çapa'nın gönderisinde; "Boş teneke çok ses çıkarır… Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp arabayı üstüne sürüyorsun, bu öldürmeye teşebbüstür! Ün, karakteri gizlemez, ortaya çıkarır… Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk…" dedi.

ARACINI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Polis ekipleri, ihlal yaptığı gerekçesiyle Dilan Çıtak'ı durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak istedi. Ancak Dilan Çıtak, "Dur" ihtarına uymayarak aracını hareket ettirdi. Çıtak kaçma teşebbüsünde bulunurken, polis aracını sürmeye devam eden ünlü ismin durması için havaya ateş açtı.