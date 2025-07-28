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 | Dilek Ulusan

Polisin üzerine aracını süren Dilan Çıtak'a ilk tepki kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi

Bodrum'da güvenlik şeridini ihlal edip aracını polisin üzerine süren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a ilk tepki ise kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi. İdo Tatlıses, ''Boş teneke çok ses çıkarır'' dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:01

'in kızı , dün 'da trafik güvenliğini tehlikeye attı. Çıtak, Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda emniyet şeridini kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye attı.

İDO TATLISES'TEN DİLAN ÇITAK'A ELEŞTİRİ

Dilan Çıtak'ın kardeşi de İzzet Çapa'nın olayla ilgli yorumunu beğenerek adeta öfke kustu. İzzet Çapa'nın gönderisinde; "Boş teneke çok ses çıkarır… Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp arabayı üstüne sürüyorsun, bu öldürmeye teşebbüstür! Ün, karakteri gizlemez, ortaya çıkarır… Ve sende görünen tek şey, kibirle karışmış boşluk…" dedi.

Polisin üzerine aracını süren Dilan Çıtak'a ilk tepki kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi

ARACINI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Polis ekipleri, ihlal yaptığı gerekçesiyle Dilan Çıtak'ı durdurarak ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak istedi. Ancak Dilan Çıtak, "Dur" ihtarına uymayarak aracını hareket ettirdi. Çıtak kaçma teşebbüsünde bulunurken, polis aracını sürmeye devam eden ünlü ismin durması için havaya ateş açtı.

Polisin üzerine aracını süren Dilan Çıtak'a ilk tepki kardeşi İdo Tatlıses'ten geldi
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ETİKETLER
#bodrum
#olay
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#ido tatlıses
#trafik güvenliği
#Dilan Çıtak
#Polisin Dur İhtarı
#Magazin
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