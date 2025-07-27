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Dilan Çıtak 'dur' ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı! Kendini bakın nasıl savundu

Her yaptığı olay olan, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, yine ortalığı birbirine kattı. Gözde tatil beldesi Bodrum’da trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayan genç şarkıcı, emniyet şeridinde ilerlemeye başladı. Yetmezmiş gibi polislerin üzerine aracını sürdü. Bunun üstüne ekipler havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Yaşanan olay an be an çevredekilerin kameralarına böyle yansıdı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 17:31

Daha önce havalimanında kabin memuru ve ile yaşadığı ile gündeme gelen şarkıcı , yine polisle gerginlik yaşadı.

Dilan Çıtak 'dur' ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı! Kendini bakın nasıl savundu

Bordum Konacık Atatürk Bulvarı'nda aracıyla emniyet şeridinde ilerleyen Çıtak'a polis dur ihtarında bulundu.

Dilan Çıtak 'dur' ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı! Kendini bakın nasıl savundu

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURDU

Polisin uyarısını dinlemeyen ve aracını polisin üzerine süren Çıtak'ı polis havaya ateş açarak durdurdu.

Dilan Çıtak 'dur' ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı! Kendini bakın nasıl savundu

Olay yerine takviye edipler sevk edilirken Çıtak olay yerinden başka bir araçla uzaklaşmaya çalıştı. Başarılı olamayan Çıtak daha sonra aracına dönerek kendini kilitledi.

Dilan Çıtak 'dur' ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı! Kendini bakın nasıl savundu

SOYADIMI GÖRÜNCE 'KENARA ÇEK' DEDİ

Bodrum Kent TV'nin sosyal medya hesabından paylaştığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çıtak yaptığı açıklamada "Bu ülkeden beni defetmeye çalışıyorlar. Soyadımı görünce 'Kenara çek' dedi. Bu iyi niyet mi şimdi? Ben Ayşe, Fatma olsam bunu yapacak mıydı? Silahını çıkardı bir de" ifadelerini kullanması 'pes' dedirtti.

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ETİKETLER
#tartışma
#polis
#araba
#Dilan Çıtak
#Havaya Ateş Açmak
#Emniyet Şeridi
#Magazin
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