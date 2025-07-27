Dilan Çıtak 'dur' ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı! Kendini bakın nasıl savundu

Daha önce havalimanında kabin memuru ve polis ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, yine polisle gerginlik yaşadı.

Bordum Konacık Atatürk Bulvarı'nda aracıyla emniyet şeridinde ilerleyen Çıtak'a polis dur ihtarında bulundu.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURDU

Polisin uyarısını dinlemeyen ve aracını polisin üzerine süren Çıtak'ı polis havaya ateş açarak durdurdu.

Olay yerine takviye edipler sevk edilirken Çıtak olay yerinden başka bir araçla uzaklaşmaya çalıştı. Başarılı olamayan Çıtak daha sonra aracına dönerek kendini kilitledi.

SOYADIMI GÖRÜNCE 'KENARA ÇEK' DEDİ

Bodrum Kent TV'nin sosyal medya hesabından paylaştığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çıtak yaptığı açıklamada "Bu ülkeden beni defetmeye çalışıyorlar. Soyadımı görünce 'Kenara çek' dedi. Bu iyi niyet mi şimdi? Ben Ayşe, Fatma olsam bunu yapacak mıydı? Silahını çıkardı bir de" ifadelerini kullanması 'pes' dedirtti.