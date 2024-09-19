Dilan Çıtak ağlaya ağlaya kendini savundu! "Yaptığımdan asla utanmıyorum"

19 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:49

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kedisini pusete koymak istemeyince kabin görevlisiyle tartışmıştı. Kabin görevlisine şiddet uygulayan Dilan Çıtak, daha sonra ise polis memuruna "Yerler seni koçum" sözleriyle zor anlar yaşatmıştı. Ağlayarak video çeken Dİlan Çıtak Tatlıses, "Yaptığımdan asla utanmıyorum" dedi.

Dilan Çıtak​ Bodrum-İstanbul seferin, yapan uçakta hostese saldırmış ve o anların görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı. Konu ile ilgili dün akşam sosyal medyada video paylaşan Dilan Çıtak, "Yine olsa yine yaparım" dedi.

DİLAN ÇITAK AĞLAYA AĞLAYA VİDEO PAYLAŞTI

Ağlayarak video paylaşan Dilan Çıtak, yaptığından hiç pişmanlık duymadığını belirterek, "Ben uyuştucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasbetmedim!! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornom da çıkmadı!!! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya! Kedime yapıldığı için ve şu an ön planda olduğum için mi bu karalama kampanyası içindeyim?" dedi.

DİLAN ÇITAK POLİSLERE DE ZOR ANLAR YAŞATTI

Dilan Çıtak Tatlıses, dün Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta hostesle tartışmış ve hostese saldırdığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Dilan Çıtak Tatlıses'in daha sonra ise polislerle tartıştığı ortaya çıktı. Polis Noktasına götürülmek istenen Dilan Çıtak, "Yerler seni koçum" diyerek polisle de tartıştı.