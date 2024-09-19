Ali Sabancı ailesiyle geçirdiği korkunç kaza hakkında ilk kez konuştu! Sorduğu ilk soru meğer buymuş

19 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:25

Ali Sabancı, geçtiğimiz yaz eşi ve 2 oğluyla birlikte Leros Adası'nda botuyla kayalıklara çarparak ciddi bir kaza yaşamıştı. Kazanın ardından birçok ameliyat geçiren Ali Sabancı 13 ay sonra ilk kez kaza hakkında konuştu. Ali Sabancı, “ Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum” dedi.

Antalya​'da gerçekleşen bir toplantıya katılan iş insanı Ali Sabancı​, geçen yıl Yunanistan​'ın Leros Adası'nda eşi ve 2 çocuğuyla beraber tekne kazası​ geçirmişti. Kaza hakkında ilk kez konuşan Ali Sabancı, hastanede uyandığında 9 gün geçtiğini belirtti.

ALİ SABANCI TEKNE KAZASI SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Geçen yıl Yunanistan'da eşi ve çocuklarıyla geçirdiği bot kazasını anlatan Ali Sabancı, "Şöyle anlatayım, motor kazası yaptım ben. Deniz motoru, ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, o zaman 20 ya da 22 yaşında, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu 2 ekip vardı büyük teknede çalışan. Onların birinin omzu çıktı. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah rahmet eylesin, kayaya çarptı ölmüş." dedi.

Ali Sabancı hastanede 9 gün sonra uyandığını ve ilk önce "Herkes hayatta mı?" diye sorduğunu belirtti. Kaza sonrası yaladıklarını tek tek anlatan Ali Sabancı, "Ben tekneye bindiğimi de hatırlamıyorum. 9 gün sonra hastanede uyandığımda, başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz" dedi.

ALİ SABANCI KİMDİR?

5 Mayıs 1969 doğumlu Ali Sabancı, Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı olmuştur