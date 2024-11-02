Dr. Erkan Kork: ’’Türkiye tarihi yürüyüşünü sürdürüyor’’

02 Kasım 2024 10:32 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:33

Standard and Poor’s, Türkiye’nin kredi notunu bu sene ikinci kez artırdı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin kredi notunu ‘B+’ seviyesinden ‘BB-‘ seviyesine yükseltirken, kredi notu görünümünü de ’pozitif’ olarak korudu.

İş dünyasının önemli temsilcileri not kararını memnuniyetle karşıladı. Daha önce yaptığı analizlerde not artışlarını öngören ve S&P Global raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork​, Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını yükselten bu not artışının yabancı sermaye ve yatırım​ girişinin ivmelenmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, "S&P Global bu sene ülkemizin notunu ikinci kez artırdı. Daha önce de not artırımının hangi seviyede olacağına ilişkin açıklamamız olmuştu. Ülkemiz tarihi yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor. Bu sürecin devamlılığıyla artık önümüzdeki dönemde yatırım yapılabilir kategoriye doğru geçiş yapabileceğimizi düşünüyorum. Not artışlarının etkisiyle ülkemize giriş yapan uluslararası doğrudan yabancı yatırımlar da kalıcı hale gelecektir. S&P’nin not artırımı kararında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uygulanan programlar ve reformlar, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in ve tüm bakanlık bürokratlarımızın kararlı duruşuyla hayata geçirilen finansal disiplin ve maliye politikaları önemli rol oynamıştır" diye konuştu.

"Not artışları istikrarın işaretidir"

Uygulanan programın somut sonuçlarının her alanda etkisini gösterdiğine vurgu yapan Dr. Erkan Kork, "Bu sene ardı ardına gelen not artışları ülkemizdeki ve yabancı yatırımcı güvenindeki hızlı toparlanmanın ispatı ve sağlanan istikrarın işareti oldu. Para politikası adımlarından maliye politikasına, dezenflasyon sürecinin başlamasından gri listeden çıkışımıza kadar birçok alanda önemli gelişmeler kaydedildi. Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek seviyelerde, cari açıktaki iyileşme ve enflasyondaki belirgin düşüş doğru bir patikada ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Makro dengelerin de korunmasıyla not artışlarının devamının geleceğine inanıyorum. Ülkemiz önümüzdeki süreçte bütçe disiplini ve daralan cari açığın da etkisiyle çok daha iyi seviyelere gelecektir" ifadelerini kullandı.