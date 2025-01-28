Dubai çikolatası piyasadan silindi! Şimdilerde ise Adana çikolatası revaçta

28 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:46

Dubai çikolatasının popülerliği neredeyse bitti. Sosyal medyadaki paylaşımlarla ünlenen Dubai çikolatasının yıldızı kısa sürede söndü. Dubai çikolatasından örnek alınarak yeniden yeniden yorumlanan Adana çikolatası zirveyi kaptı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ün kazanan Dubai çikolatası, 2024 yılının en çok tercih edilen ürünlerinden biri oldu. Ancak her popüler ürün gibi, Dubai çikolatasının da yıldızı kısa sürede söndü.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise bu üründeki Kilis’in coğrafi işaretli “Cennet Çamuru” tatlısını yeniden yorumlayarak Adana çikolatasını geliştirdi. Yaklaşık 3 aydır menüde olan ve büyük ilgi gören Adana çikolatası, “yerli ve milli” bir lezzet olarak tüketilmeye devam ediyor.

"ADININ ADANA ÇİKOLATASI OLMASI NEDENİYLE ÇOK İLGİ GÖRÜYOR"

Gösterişli ambalajıyla satılan Adana çikolatası hakkında bilgi veren Zeynep Geyik, “Kilis'in Cennet Çamuru ile Dubai çikolatası furyası çıkmıştı. Bizde onu kendi işletmemizde Adana çikolatası olarak satışını yapıyoruz. Bu ürün menümüzde de var ve yoğun talep görüyoruz. Satışlarımız çok güzel. Her gelen müşteride beğeniyor ve adının Adana çikolatası olması nedeniyle çok ilgi görüyor” diye konuştu.

"DUBAİ ÇİKOLATASI FURYASI BİTTİ"

Dubai çikolatası furyasının bittiğini söyleyen Geyik, “Dubai çikolatası furyası bitti ama bizim Adana çikolatası furyamız devam ediyor. Haftanın 4-5 günü Adana çikolatası ağırlıklı çalışıyoruz. Yoğun bir rağbet görüyoruz” dedi.