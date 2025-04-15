Düğün sezonunda ucuza kaçacaklar dikkat! İslam Memiş'ten 8 ayar altın uyarısı! Geri dönüşü çok zor

Altın fiyatı rekorlara doymuyor. Finans analisti İslam Memiş, 2025 yılında gram altın için 4500 TL hedefini koruduğunu ve ons altın için 2026'da 4000 doları göreceğini belirtti. Memiş, küçük yatırımcılara altın biriktirirken toplam miktara odaklanmalarını ve altınları kısa vadeli al-sat için değil, uzun vadeli yatırım ve takas aracı olarak görmelerini tavsiye etti. Düğün sezonu yaklaşırken artan altın fiyatları karşısında ucuza kaçıp son zamanlarda parlayan 8 ayar altın için de uyardı.

İslam Memiş, 2025 yılında gram altın için 4500 TL hedefini savunmaya devam ediyor. Memiş, altın yatırımının uzun vadeli ve takas odaklı olması gerektiğini belirterek, küçük yatırımcılara azar azar alım yapmalarını ve miktara odaklanmalarını önerdi. Ons altın fiyatı için de 4000 dolarlık bir hedef öngördü.

GRAM GRAM ALTIN BİRİKTİRİN

TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Altın, 2025 yılında yatırımcıların hem gözdesi hem de sınavı olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş, jeopolitik riskler, merkez bankalarının hamleleri ve Fed’in faiz politikası gibi birçok faktörle desteklenirken, küçük yatırımcı için kritik uyarılar var.

ALTINDA FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN

2026 yılı için yaptığı 4000 dolar ons altın öngörüsü artık piyasa aktörleri tarafından da dillendiriliyor. Kasım ayında yaptığım tahminler doğrulanıyor. Jeopolitik gerilimler henüz tam olarak fiyatlanmadı ve yükselişin asıl etkisi 2026’nın üçüncü çeyreğinde görülecek.

GRAM ALTINDA 4500 TL HEDEFİM DEVAM EDİYOR

Gram altın için 2025 yılına ilişkin 4500 TL hedefini koruyorum. Yılın başında beklenen yükselişlerin beklenenden erken geldi. Bu seviyenin test edilmesinin ardından güncel ekonomik şartlara göre yeniden değerlendirilecek. Altının ani yükselişi sonrası "yüksekten satayım, düşünce geri alırım" düşüncesiyle altın bozduran küçük yatırımcılar dikkat. Bu düşünce artık geçersiz.

ALTIN TAKASA ARACIDIR

Altın, kısa vadeli al-sat için değil, uzun vadeli yatırım ve takas aracıdır. Ev alırsınız, arsa alırsınız, altın biriktirirsiniz ama bozdurup tekrar yerine koymak çok riskli. Küçük yatırımcının oldukça azar azar alım yapması ve toplam fiyattan çok biriktirdiği miktara odaklanması gerek.

DÜĞÜN SEZONUNUN HEDİYESİ NE OLACAK?

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğünlerde takılan altınların şekli de değişti. Artık 0,25 ve 0,50 gram altınların yasaklanmasıyla, dar gelirli vatandaşların bu geleneği sürdürmesi zorlaştı. Bu yasağın mantıklı bir açıklaması yok. Bu gruptaki insanlar zaten 1 gram alamıyor. Bu karar halkın geleneksel yatırım gücüne darbedir.

8 AYAR ALTIN UCUZ AMA TEHLİKELİ

Son günlerde artan 8 ve 12 ayar altınlara yönelik talep ise tehlikeli. 8 ayar altın kararıyor ve geri satılamıyor. Kararma riski yüksek, işçilik pahalı, geri dönüşü zor. Yatırım için en az 22 ayar, tercihen 24 ayar paketli 999.9 saflıktaki altınlar alınmalı."