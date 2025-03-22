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 | İrem Çınar

Düğün yapacaklar dikkat! Fiyatlar yüzde 23 arttı: Hem çiftlerin hem de vatandaşın cebini yakacak

Küresel piyasalardaki ticaret gerilimi, İsrail’in ateşkesi bozması ve merkez bankalarının altın alımlarındaki artış, iç piyasada ise siyasi gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Gram altın fiyatı bu hafta 3680 TL seviyesinde kapanırken, yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 23,36’ya ulaştı. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, bu maliyet çiftler için bir endişeye neden olurken, analistler mevcut koşulların altın fiyatlarının yükselmesine işaret ettiğini ve olası fiyat geri çekilmelerinin alım fırsatı oluşturabileceğini vurguladı.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 11:59

Geçtiğimiz yıl, gram altın yüzde 52’lik bir prim yaparak 2983 TL’den kapanış gerçekleştirmiş ve döviz, faiz ve borsayı geride bırakarak en fazla kazandıran geleneksel yatırım aracı olmuştu. Bu yıl da hem iç hem de dış gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yükselmeye devam ediyor.
Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, özellikle çiftler için altın fiyatları endişeye sebep oluyor. Ancak analistler, mevcut ekonomik koşulların altın fiyatlarını daha da yukarıya taşıyabileceğini belirtiyor. Ayrıca, olası fiyat geri çekilmeleri durumunda alım fırsatları oluşabileceği vurgulanıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Cuma günü 3680 TL’den kapanış yapan gram altın, yılbaşından itibaren yüzde 23,36’lık bir yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz hafta ise iç siyasi gelişmelerin de etkisiyle 4011 TL’ye kadar çıktı. Kapalıçarşı’daki fiziki gram altın fiyatı ise 3770 TL seviyelerinde haftayı tamamladı.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELERİN ALTTIN FİYATLARINA ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD'nin uyguladığı ek tarifeler ve İsrail'in Gazze’de ateşkesi bozması gibi gelişmeler, altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Ayrıca, merkez bankalarının alımları da ons altını 3000 doların üzerine taşıdı. İç piyasada ise doların siyasi gelişmelerle birlikte 38 TL’ye doğru yükselmesi, gram altının fiyatını destekledi.

ALTIN İÇİN GELECEK GÖRÜNÜMÜ

Analistler, iç piyasada siyasi belirsizliklerin devam ettiğini ve küresel piyasalarda tarifeler gibi faktörlerin ons altını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Bu durumda, altın fiyatlarında ciddi bir düşüş beklenmediği ifade ediliyor. Mevcut koşullar, altının yatırımcılar için cazip kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

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